سحر سلطنة عمان: 7 أسباب تجعلك تحجز عطلة لأفضل سر في العرب

سحر سلطنة عمان مقال نشر في صحيفة ديلي ميل البريطانية ونترجمه لكم هنا: من الكثبان الرملية والجبال الخشنة التي ترتفع فوق السحب إلى المساجد المذهبة والأسواق العطرة في مسقط، تجمع سلطنة عمان بين العجائب الطبيعية والتراث الثقافي القديم.

احتفظت عاصمة مسقط، التي يحتضنها المحيط الهندي المتلألئ من جهة وجبال الحجر المهيبة من جهة أخرى، بنكهتها العربية الأصيلة، على الرغم من التأثيرات الدنيوية من تاريخها الطويل كمركز تجاري.

بعيدًا عن المدينة، يقوم البدو الرحل بدوريات في الأرض كما فعلوا لعدة قرون، بينما تتفتح الشواطئ الرملية البيضاء على الساحل مثل الماس المتلألئ.

سواء كنت ترغب في استكشاف المضايق المهيبة بالقوارب، أو القرى القديمة بالدراجات الجبلية، أو ببساطة التنزه في شوارع العاصمة المنخفضة، فإليك سبعة أسباب أخرى لحجز عطلتك في سحر سلطنة عمان اليوم.

1. سحر سلطنة عمان في ثقافة غنية

استقرت مسقط في مصب الخليج العربي، وقد تمتعت بآلاف السنين من التاريخ في قلب التجارة البحرية. نقطة التقاء بين الشرق والغرب، استوعبت العاصمة النابضة بالحياة التأثيرات القادمة من الهند والمملكة المتحدة والصين والدول الأفريقية، مما أعطى دائمًا تطورًا فريدًا لهذه الهدايا الثقافية.

تتشابك السحر القديم والحديث بسلاسة في شوارع مسقط المنخفضة الارتفاع، حيث توفر الرمال المشمسة مناظر رومانسية لبحر العرب المعتدل. تقف العمارة التقليدية بجانب المحلات الحديثة والأحجار الكريمة الثقافية، مثل دار الأوبرا الملكية في مسقط، أول دار أوبرا في شبه الجزيرة العربية.

جزء جوهري من الثقافة العمانية، لا يزال البدو الرحل يجوبون الكثبان الرملية، ويعيشون حياة غير مقيدة فيما يتعلق بالطبيعة. اكتشفها في الأسواق المليئة باللبان، حيث تبيع النساء ذوات العيون الكحل بضاعة يدوية منسوجة من شعر قطعانهن.

2. رمال الصحراء الهادئة

توجه إلى رمال الشرقية لتذوق أسلوب الحياة الصحراوي هذا وكرم الضيافة البدوية الشهير.

تذوق اللحوم الطرية المطبوخة على لهب مفتوح أو في أفران الفحم تحت الأرض والأرز العطري والخبز المسطح القديم والخضروات المحمصة المعطرة المزروعة في الواحات الصحراوية أو الأودية البلورية التي تعبر الأرض.

اجتاز الكثبان الرملية الذهبية على ظهر الجمال، أو اركب المنحدرات شديدة الانحدار على لوح رملي، أو تسابق عبر الرمال في مغامرة تقصف الكثبان الرملية للحصول على تجربة لا تُنسى على بعد ساعات فقط من المدينة الصاخبة.

نم تحت السماء المضاءة بالنجوم أو في خيام جلد الماعز التقليدية في قلب الرمال.

3. ساحل متلألئ

تحدها 2000 ميل من المياه اللازوردية، تستحق سمعة عمان كوجهة شاطئية تمامًا. في مسقط، تمتد مساحات غير ملوثة من الرمال البيضاء بقدر ما تراه العين، مع منتجعات فاخرة توفر ملاذات خاصة بأهداب النخيل.

اكتشف الخلجان السرية والخلجان المحمية و 5000 عام من تاريخ الملاحة البحرية.

أبحر عبر الأمواج في قارب شراعي تقليدي، أو غطس تحتها لمواجهة السلاحف البحرية اللطيفة والشعاب المرجانية المذهلة والأسماك الفضولية النابضة بالحياة.

استكشف مواقع الغوص البكر، والشلالات المتتالية، والمنحدرات الشاهقة التي تسقط بحدة في الماء، ثم تنعم بالبحيرات الهادئة والبرك الطبيعية الهادئة.

4. جبال رائعة

تمتد سلسلة جبال الحجر الرائعة بالتوازي مع الساحل ولا بد من زيارتها، حتى في إقامة أقصر. هنا، تبرز أحادي الصخور الواسعة من التضاريس الوعرة، ويبدو أن الأخاديد المتدلية تشق الأرض إلى قسمين.

في هذه الأجواء العذبة فوق السحب، ابحث عن السلام في منتجع صحي جبلي خلاب، وشاهد شروق الشمس الذهبي من مرتفعات جبل شمس.

في الجبل الأخضر، على بعد ساعات فقط من العاصمة العمانية، يتجول في متاهات بساتين المشمش وبساتين الرمان وحدائق الورود العطرية، ويستكشف القرى الجبلية القديمة المهجورة في ويلات الزمن.

تبرد في أحد الأودية التي لا حصر لها أو الدراجة الجبلية أسفل المسارات الغادرة.

5. مضايق درامية

تقع رحلة قصيرة إلى شمال مسقط على الشواطئ الوعرة وجنة المنتجع المعزولة في شبه جزيرة مسندم.

تفصلها الإمارات عن بقية عمان، وتتمتع مسندم بالمياه البلورية التي تستضيف الأنواع المرجانية النادرة والسلاحف الخضراء وأسماك قرش الحوت المنفردة.

استكشف المضايق الدرامية بواسطة قوارب الكاياك البحرية، أو في رحلة على متن قارب شراعي تقليدي، أو مع منظر متميز في جولة بالقارب ذات القاع الزجاجي.

انطلق إلى الطرق ذات المناظر الخلابة التي تتشبث بالساحل الخشن، وانضم إلى قرون الدلافين ذات الأنف القاروري أثناء سباقها عبر الأمواج، أو غطس بعمق تحت الأمواج اللطيفة لاكتشاف حطام السفن وسمك الشمس الهائل ومدارس فرس البحر المطلية بألوان زاهية

6. المناظر الطبيعية المورقة

السفر إلى جنوب السلطنة والرمال الصحراوية يفسح المجال للنباتات الخضراء والغابات السحابية لمدة ثلاثة أشهر من العام. ترتكز ثرواتها على مدينة صلالة الثانية في عمان، والتي بنيت على أكثر المواد الطبيعية قيمة في البلاد: اللبان، تتحول المنطقة الجنوبية خلال موسم الخريف الصيفي (الرياح الموسمية).

حيث سادت المشاهد القاحلة ذات يوم، فجأة توجد تلال خضراء وشلالات وبحيرات. تبرد درجة الحرارة، وتدور الضباب والغزلان، والمها، والجمال، ويشعر النمر العربي النادر بأنه في المنزل.

ستجد أيضًا مزارع الموز ونخيل جوز الهند وتلك الامتدادات الشاعرية من الساحل الأبيض والسكر.

7. المغامرة تنتظر

من رحلات الغوص والإبحار إلى ركوب الدراجات الجبلية التي تغذيها الأدرينالين، والمشي لمسافات طويلة هادئة إلى رحلات الاستكشافات المثيرة، فإن سلطنة عمان المتنوعة هي شاعرية محبي المغامرات.

اسبح في العديد من حمامات السباحة الطبيعية، واستكشف أنظمة الكهوف الواسعة بواسطة مصباح الشعلة، وقم بتحجيم المنحدرات المهيبة بينما تستمتع بالمناظر الخلابة على المناظر الطبيعية الصحراوية القاحلة أدناه.

تجول عبر مزارع التمر الشاسعة، وأشجار اللبان الوحيدة، والوديان القاحلة، والأودية التي تمنح الحياة في نزهة عبر جبال الحجر الإمبراطورية.

تقدم المسارات الـ 11 المميزة مغامرات تستغرق ما بين فترة ما بعد الظهر إلى عدة أيام، وهي فرصة للانغماس في الثقافة العمانية وأنت تمشي جنبًا إلى جنب مع دليلك المحلي. أو خذ إلى المسارات بمفردك للحصول على فرصة لاستبطان حقيقي في محيط مذهل.