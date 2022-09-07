iPhone 14 هل فعلا يستحق أن تغيير هاتفك؟

وصل هاتف iPhone 14 و iPhone 14 Pro من شركة أبل. أهم منتجات عملاق التكنولوجيا، وأحدث حزم أجهزة iPhone محسّنة الأداء، وعمر بطارية أطول، وكاميرات ذات أداء أفضل في الإضاءة المنخفضة، وميزات أمان جديدة.

يعد iPhone 14 و iPhone 14 Pro تطورين قويين لصيغة iPhone، مما ساعد على جعل Apple واحدة من أغنى الشركات العامة على وجه الأرض من حيث القيمة السوقية بحوالي 2.5 تريليون دولار. هل هذا يعني أنه يجب عليك تحطيم الباب الأمامي لمتجر Apple المحلي الخاص بك والحصول على iPhone جديد ؟ ليس بالضرورة.

قال سانتوش راو، رئيس الأبحاث في مانهاتن فينتشر بارتنرز، لموقع Yahoo Finance: «من الجيد أن يكون لديك كل هذه الميزات، لكن لا يكفي مجرد التخلي عن كل شيء والخروج وشراء هاتف جديد حتى الآن».

هذا صحيح بشكل خاص إذا كان لديك iPhone 13 أو iPhone 13 Pro، أو حتى iPhone 12 أو iPhone 12 Pro. هذا لا يعني أن Apple لم تحسن هاتفها الذكي. لكن عندما يتعلق الأمر بإسقاط دولارات كبيرة عليهم ؟ يمكنك توفير أموالك إذا كنت لا تزال تحزم هاتفًا جديدًا إلى حد ما.

تغييرات كبيرة للمحترفين، ولكن ليس بما يكفي

يعد iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max من الأجهزة الرئيسية لشركة Apple. إنهم يحزمون شريحة A16 الجديدة كليًا للشركة، ومستشعرات كاميرا بدقة 48 ميجابكسل، وقطع محدث للكاميرات الأمامية وأجهزة استشعار Face ID تسمى Dynamic Island.

ولكن بسعر 999 دولارًا و 1099 دولارًا لجهاز iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، على التوالي، فإن المحترفين هم عروض باهظة الثمن حتى لأكبر معجبي Apple وبناتها.

ومع ذلك، يجب أن تفكر في تحقيق قفزة إلى هاتف جديد إذا كنت لا تزال تستخدم iPhone 11 Pro أو iPhone XS. ستعمل القفزة القوية على تحسين أداء هاتفك أثناء تشغيله للتطبيقات والألعاب الأحدث، وستساعدك ترقيات الكاميرا على التصوير من مسافة بعيدة. ربما الأهم من ذلك، أنك ستستمتع بميزات أمان جديدة مثل الكشف عن الأعطال والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

إنه بيع سهل إذا كنت من محبي Apple، وتريد عروض الشركة على أعلى مستوى، ولديك هاتف أقدم. ولكن إذا كان لا يزال لديك iPhone 12 Pro أو iPhone 13 Pro، فإن الهواتف الجديدة أكثر صعوبة في البيع. ستحصل على شاشات عرض دائمًا وقدرات كاميرا محسنة من iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، ولكن من الصعب معرفة ما إذا كانت هذه التغييرات تساوي أكثر من 1000 دولار.

أحد الاختلافات الرئيسية هو مساحة “Dynamic Island’ الجديدة في الجزء العلوي من iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max التي تحتوي على كاميرا True Depth ومستشعر Face ID. إنها منطقة وظيفية يمكنها عرض الموسيقى التي تعزفها، والمؤقتات، وحتى النتائج الرياضية – إضافات رائعة بالتأكيد، ولكن ليس عروض صنع أو كسر.



يتمتع iPhone 14 Pro أيضًا بقدرات أفضل في الإضاءة المنخفضة بفضل مستشعرات الكاميرا الرئيسية الجديدة بدقة 48 ميجابكسل ومحرك فوتونيك. تقول Apple إن الهواتف ستحصل على أداء أفضل في الإضاءة المنخفضة بمقدار 2 × من الكاميرات الرئيسية، المقربة، وكاميرات True Depth، و 3 × أفضل على الكاميرا فائقة الاتساع.



مرة أخرى، من الجيد الحصول على هذه الميزات. لكن الترقية ليست ضرورية إذا كان لديك iPhone 12 Pro أو iPhone 13 Pro، ولديك عناصر أخرى تحتاج إلى إنفاق الأموال عليها، مثل ألعاب الفيديو أو الطعام.



يجب على مالكي IPhone 13 عدم شراء iPhone 14

احتل iPhone 14Pro و Pro Max من Apple مركز الصدارة في حدث الشركة في 7 سبتمبر. ومع ذلك، لم يحصل iPhone14 و iPhone 14Plus على الكثير من حيث تحديثات تحطيم الأرض.

تحزم الهواتف الجديدة نفس الشريحة الموجودة في خط iPhone 13، وتقدم تحسينات طفيفة على عمر البطارية الإجمالي وأدائها. تعني الكاميرات الجديدة بدقة 12 ميجابكسل المقترنة بـ Photonic Engine من Apple أنك ستحصل على إمكانات صور أفضل في الإضاءة المنخفضة مع أداء إضاءة منخفضة أفضل بمقدار 2 × عبر الكاميرا فائقة الاتساع وكاميرا True Depth الأمامية، وأداء أفضل 2.5 مرة من الكاميرا الرئيسية.

قد يرغب أولئك الذين يمتلكون iPhone 12 في التفكير في iPhone14 و iPhone 14Plus لأنهم من المحتمل أن يوفروا زيادة في السرعة وطول عمر أفضل وكاميرات أكثر وضوحًا. ومع ذلك، قد يرغب الأشخاص الراضون تمامًا عن هذه العناصر من هواتفهم في التمسك بجهاز iPhone 12 لفترة أطول قليلاً.

من يجب أن يقوم بتحديث هاتفه؟

تعد أجهزة iPhone الجديدة من Apple قطعًا رائعة من التكنولوجيا، وتستحق الترقية إلى بعض المستهلكين. إذا كان لا يزال لديك جهاز iPhone 8 يطرق جيبك أو حقيبة يدك، فقد حان الوقت لإرسال هذا الولد الشرير إلى مقبرة التكنولوجيا الكبيرة في السماء والترقية.

ستحصل على أداء أفضل بكثير، وبطاريات تدوم لفترة أطول، وكاميرات محسنة بشكل كبير. لا تزال أمي متمسكة بجهاز iPhone 8 Plus الخاص بها، وهذه الهواتف الجديدة تناديها باسمها.

يجب على أولئك الذين يمتلكون iPhone X و Xs أيضًا التخلي عن هواتفهم القديمة لجهاز iPhone 14 أو iPhone 14 Pro. لقد عاشوا أكثر من فائدتهم. الشيء نفسه ينطبق على iPhone 11.

إذا كان لديك iPhone 12، فإن القرار أصعب قليلاً. ستحصل على تحسينات كبيرة من حيث جودة الكاميرا وأدائها، ولكن من المحتمل أن لا يزال هاتفك يعمل بشكل جيد. إذا كنت على السياج، فإن الأمر يتعلق بمدى رغبتك في إنفاق الأموال.

ماذا لو كنت من النوع الذي يريد أن يرى كم من الوقت يمكنك الاحتفاظ بجهاز iPhone الخاص بك قبل أن يموت ؟ اذهب من أجلها. لا يوجد قانون ضد الاحتفاظ بهاتف ذكي قديم.

بالنسبة لأي شخص آخر لديه طراز أقدم، فإن iPhone14 و iPhone 14Pro يستحقان إلقاء نظرة.