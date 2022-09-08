ابنة ستيف جوبز تنتقد iPhone 14 الجديد من Apple وتحزن على وضع الشركة

ابنة ستيف جوبز مؤسس شركة أبل ومخترع هاتف آيفون، إنتقدت الإصدار الجديد من سلسلة هواتف آيفون الإصدار الجديد iPhone 14، حيث لم تجد به أي جديد وتحزن لوضع الشركة بعد وفاة والدها ستيف جوبز.

حيث ألقت ابنة ستيف جوبز بعض الظل غير الدقيق على iPhone 14 الجديد من Apple، والذي تم الكشف عنه يوم الأربعاء في حدث إطلاق منتج، أطلق عليه اسم Far Out، والذي عرض ميزات الجهاز جنبًا إلى جنب مع منتجات جديدة ومحسنة أخرى من الشركة.

بعد الإطلاق، شاركت ابنة ستيف جوبز، إيف جوبز، 23 عامًا، صورة على خاصية الستوري على Instagram تظهر صورة رجل يحمل ببهجة قميصًا مطابقًا للقميص الذي يرتديه، مع التسمية التوضيحية، «أنا أقوم بالترقية من iPhone 13 إلى iPhone 14 بعد إعلان Apple ».

يتماشى الإدراج الساخر الذي شاركه أصغر طفل للرئيس التنفيذي السابق لشركة Apple مع رأي تمت مشاركته على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي – بأن الشركة تقدم ترقية مشابهة جدًا للنموذج السابق، لكنها لا تزال تريد من المستهلكين دفع مئات الدولارات عليها.

ابنة ستيف جوبز لا ترى أي فرق، فما الاختلاف في iPhone 14 ؟

سيحصل المستخدمون الذين يشترون الإصدار الاحترافي من الطراز الجديد على أكبر قدر من المزايا، بما في ذلك كاميرا بدقة 48 ميجابكسل ومعالج A16 أسرع وإعادة تصميم الشق الموجود في الجزء العلوي من الشاشة، وتحويله في جوهره إلى واجهة تسمى الجزيرة الديناميكية. كما أنه يتميز بـ «شاشة تعمل دائمًا»، مما يعني أنه يمكن عرض الإشعارات حتى عند قفل الهاتف.

يحتوي الإصدار القياسي على ميزة نمط عمل جديد لتثبيت مقاطع الفيديو ؛ ميزة حادث سيارة مماثلة لتلك الموجودة في أحدث Apple Watch ؛ والاتصال بالسواتل لتمكين المستخدمين من إرسال رسائل استغاثة في حالات الطوارئ. يمكن للمستهلكين أيضًا شراء إصدار زائد من الهاتف بشاشة أكبر مقاس 6.7 بوصة، ولكن لا يوجد إصدار صغير متاح.

من بين التحسينات الأخرى على iPhone 13، يتميز الطراز الجديد أيضًا بعمر بطارية أطول ومستشعر إضاءة أكبر للتصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة.

عند التوسع في حفر Eve Jobs’، أشار النقاد إلى أن iPhone 14 القياسي لا يزال يحتوي على نفس حجم الشاشة ومعدل التحديث والتخزين ووحدة المعالجة المركزية والكاميرات مثل iPhone 13، في حين أن الإصدار الأكبر من الطراز لا يزال بنفس حجم iPhone 13 Pro Max. سيتعين على أولئك الذين ليسوا على استعداد للتشغيل على Pro أيضًا تحمل معالج A15 للطراز السابق لفترة أطول.

يمكن شراء iPhone 14 بدءًا من 16 سبتمبر، وسيتوفر iPhone 14 Pro في 7 أكتوبر.