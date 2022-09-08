فيسبوك لا يعلم مكان بياناتك، وماذا يفعل مهندسوه بها!!

لدى فيسبوك وشركته الأم Meta مجموعة كبيرة من بيانات المستخدم الحساسة من تتبع الأشخاص عبر الإنترنت، ولا توجد فكرة واضحة عن مكان تخزينها، ومن لديه حق الوصول إليها بالضبط، أو حتى المعلومات التي يحتويها.

هذه إحدى التصريحات الجاهزة رفيعة المستوى من نص محكمة تم الكشف عنه حديثًا يعرض شهادة اثنين من كبار مهندسي فيسبوك تم تجنيدهما من قبل محكمة محلية أمريكية للمساعدة في توضيح ممارسات الشركة للاحتفاظ بالبيانات.

تم الإبلاغ عن شهادة يوجين زاراشو، المدير الهندسي على فيسيوك، وستيفن إيليا، مدير هندسة البرمجيات، لأول مرة بواسطة The Intercept.

أتاح فيسبوك الخبراء كجزء من دعوى قضائية مستمرة أثارتها فضيحة بيانات Cambridge Analytica، حيث تم حصاد واستغلال مجموعة كبيرة من بيانات المستخدم سراً من قبل شركة لها صلات بحملة دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016.

يتمتع السيد الخاص المعين من قبل المحكمة، دانيال جاري، بوظيفة لا تحسد عليها تتمثل في تحديد مكان تخزين فيسبوك للبيانات الشخصية في نظمه الفرعية الـ 55 ― والتي لا يستطيع Zarashaw ولا Elia الإجابة عليها حقًا.

تم تقديم قائمة بهذه الأنظمة، ولم يتعرف أي من المهندسين على ماهيتها جميعًا، ناهيك عن البيانات التي جمعوها.

عند سؤاله عن المكان الذي يخزن فيه Facebook نشاط المستخدم على النظام الأساسي، والبيانات التي تم الحصول عليها من أطراف ثالثة حول أنشطة المستخدمين خارج Facebook، وبيانات المستخدم المستنتجة الأخرى، مرة أخرى، لم يعرف أي منهما الإجابة.

وقال زاراشو للمحكمة «لا أعتقد أن هناك شخصًا واحدًا يمكنه الإجابة على هذا السؤال». «سيتطلب الأمر جهدًا جماعيًا كبيرًا حتى تتمكن من الإجابة على هذا السؤال».

وأضاف زاراشو أن فيسبوك يميل إلى بناء أجزاء من البنية التحتية، «ثم يتركهم يركضون ليستخدمهم أي شخص في الشركة». ثم «ينتهي الأمر بالفرق الأخرى باستخدام قطع أخرى من البنية التحتية كمخزن أساسي»، مما يجعل من الصعب حساب من يفعل ماذا بشكل كامل.

وأضاف زاراشو: «سيتطلب الأمر فرقًا متعددة على جانب الإعلان لتعقب ― بالضبط حيث تتدفق بيانات [المستخدم]». «سأفاجأ إذا كان هناك حتى شخص واحد يمكنه الإجابة على هذا السؤال الضيق بشكل قاطع».

علاوة على ذلك، قال زاراشو للمحكمة إن فيسبوك لديه «ثقافة هندسية غريبة إلى حد ما» من حيث أنه غالبًا لا يولد وثائق للآخرين للإشارة إليها لاحقًا.

وقال المهندس: «الكود فعليًا هو وثيقة التصميم الخاصة به». «لما يستحق، كان هذا [مرعبًا] بالنسبة لي عندما انضممت لأول مرة أيضًا».

فيسبوك لا يعلم مكان بياناتك

عارض متحدث باسم ميتا بشدة فكرة أن لديها سياسات عشوائية لتتبع البيانات الداخلية.

وقالت الشركة في بيان: «أنظمتنا متطورة ولا ينبغي أن يكون مفاجئًا أنه لا يمكن لأي مهندس شركة واحد الإجابة على كل سؤال حول مكان تخزين كل جزء من معلومات المستخدم».

“لقد قمنا ببناء أحد أكثر برامج الخصوصية شمولاً للإشراف على استخدام البيانات عبر عملياتنا ولإدارة بيانات الأشخاص وحمايتها بعناية. لقد قمنا ― ونواصل القيام باستثمارات كبيرة ― للوفاء بالتزاماتنا والتزاماتنا المتعلقة بالخصوصية، بما في ذلك ضوابط البيانات الشاملة. ”

يعزز النص تقرير April Motherboard، بناءً على مستند داخلي مسرب من إعلانات الشركة وفريق منتجات الأعمال، والذي يشير إلى أن فيسبوك غير قادر هيكليًا على تنظيم بيانات المستخدم بشكل مناسب بسبب كيفية بناء الشركة.

“ليس لدينا مستوى كافٍ من التحكم والقابلية للتفسير حول كيفية استخدام أنظمتنا للبيانات، وبالتالي لا يمكننا إجراء تغييرات في السياسة الخاضعة للرقابة أو التزامات خارجية مثل” لن نستخدم بيانات X لغرض Y، “يقرأ المستند. «ومع ذلك، هذا بالضبط ما يتوقع منا المنظمون القيام به، مما يزيد من مخاطر وقوع الأخطاء والتحريف».

قارن المستند المكون من 15 صفحة بيانات مستخدم Facebook بزجاجة حبر تم إفراغها في مسطح مائي.

“تصب هذا الحبر في بحيرة من الماء (أنظمة البيانات المفتوحة لدينا ؛ ثقافتنا المفتوحة)… ويتدفق… في كل مكان. كيف يمكنك وضع هذا الحبر مرة أخرى في الزجاجة ؟ كيف تنظمها مرة أخرى، بحيث تتدفق فقط إلى الأماكن المسموح بها في البحيرة ؟ “