لا تحب مارثا ستيوارت شيئًا أكثر من صباح الخريف الهش وفنجان قهوة جيد. في الواقع، قد يكون هذان الأمران كل احتياجات سيدة الأعمال والشخصية التلفزيونية البالغة من العمر 81 عامًا. الملابس، من ناحية أخرى، اختيارية.

في حملة جديدة مع Green Mountain Coffee Roasters، ظهرت مارثا ستيوارت في مطبخها مرتدية مئزرًا فقط وتحمل كوبًا من القهوة بنكهة اليقطين. أخبرت Yahoo Life أن جلسة التصوير لم تكن مقلقة كما يعتقد المرء.

تقول ستيوارت: «أعتقد أنني أبدو بخير وأنا في حالة جيدة».

“أنا بصحة جيدة، أنا نابضة بالحياة، أنا نشيطة وما زلت الشخص الفضولي الذي كنت عليه دائمًا. [الوقوف شبه عارية] لم يزعجني ذرة واحدة. ”

وتضيف: «أتجول في ثوب السباحة، لذا إذا كان بإمكاني التجول في ثوب السباحة أو فستان بدون حمالات وأشعر أنني بحالة جيدة، يمكنني التجول في ساحة».

شاركت ستيوارت مقطع فيديو لها في روب المظبخ Green Mountain Coffee Roasters على Instagram، قائلة، “أوه، مرحبًا هناك. أنا فقط أستمتع بالنكهة الطبيعية لتوابل اليقطين من Green Mountain Coffee Roasters… ولا شيء آخر “.

مارثا ستيوارت ظهوري شبه عارية في سن 81 لم يزعجني..

لكن Instagram ليس منصة التواصل الاجتماعي الوحيدة التي يتمتع فيها ستيوارت ببعض المرح. شاركت مبتكر Martha Stewart Living مؤخرًا في اتجاه TikTok المستوحى من «Teenage Dirtbag» لـ Wheatus، حيث شاركت صورًا لها في شبابها مع التسمية التوضيحية، «صور # TeenageDirtbag التي طال انتظارها».

ولكن كيف يظل ستيوارت على اطلاع دائم بأحدث اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي ؟ تقول أنه من السهل… بمساعدة أصدقائها

«متوسط عمر أصدقائي ربما يكون أصغر مني بـ 40 عامًا»، كما تشارك. «لذلك إذا كنت تتسكع مع الشباب المهتمين جدًا بما يحدث، فإنك تتعلم».

وتتابع قائلة: «أعتقد أنني كنت المؤثرة الأصلية». “أحب أن يُنظر إلي على هذا النحو. أعتقد أنه شيء مهم حقًا أن تفخر به. “