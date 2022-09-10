قانون التضخم في أمريكا يقدم 14 ألف دولار لتحسين منزلك.. تعرف كيف تحصل عليه؟

قانون التضخم الذي وقعه الرئيس الأمريكي بايدن واعتبره إنتصارا كبيرا في عهد إدارته، سيقدم ما يقارب 14 ألف دولارا لكل عائلة لتحسين وتطوير البيت الذي يملكونه ليتماشى مع محاربة تغير المناخ.

حيث يتعامل قانون الرئيس بايدن قانون التضخم مع تغير المناخ من خلال مساعدة الأمريكيين على تقليل بصمتهم الكربونية. أحد العناصر الرئيسية في هذه الدفعة هو تقديم ما يصل إلى 14000 دولار من الخصومات والائتمانات الضريبية للأشخاص لجعل منازلهم أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

يمكن استخدام هذه الفوائد لخفض تكلفة ترقيات المنزل، بدءًا من تركيب مضخات حرارية إلى شراء أجهزة كهربائية جديدة مثل المواقد والمجففات. قالت لورين أوربانيك، كبيرة المدافعين عن سياسة الطاقة في رابطة الدفاع عن الموارد الطبيعية غير الربحية، إن حوالي 40٪ من انبعاثات الكربون تنبع من المباني، لذا فإن مثل هذه الحوافز يمكن أن تساعد الولايات المتحدة على تحقيق هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الوقود الأحفوري.

وقال أوربانيك لشبكة سي بي إس موني ووتش: «هذا يمنح الناس بعض الحوافز الملموسة والسخية للغاية للقيام بذلك، سواء في شكل ائتمانات ضريبية أو حسومات نقدية مباشرة». «هذا هو أكبر استثمار فيدرالي على الإطلاق في المباني، على الأقل واحد محدد لتغير المناخ».

ما الحسومات التي يمكنني الحصول عليها ضمن قانون التضخم ؟

هناك برنامجان منفصلان للخصم، وفقًا لـ NRDC.

برنامج خصم المنازل من ضمن قانون التضخم: يوفر هذا أكثر من 4 مليارات دولار للولايات لمساعدة السكان على جعل منزلهم بأكمله أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. يوفر البرنامج خصومات بناءً على وفورات الطاقة التي سيحققها منزلهم الذي تمت ترقيته. على سبيل المثال، يمكن لأصحاب المنازل الذين يجرون تغييرات تقلل من استخدامهم للطاقة بنسبة 35٪ على الأقل الحصول على خصومات تصل إلى 4000 دولار. يتضاعف هذا المبلغ للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، والتي يمكنها الحصول على خصومات تصل إلى 8000 دولار.

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قانون الخصم المنزلي الكهربائي عالي الكفاءة (HEEHRA): يوفر هذا حسومات للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط لتزويد منازلهم بالكهرباء، مثل تركيب مضخات حرارية أو مجففات ملابس كهربائية. تم تحديد الخصم لكل أسرة بمبلغ 14000 دولار، ولا يمكن للأسر الحصول على خصمين لنفس الترقية. على سبيل المثال، إذا طالبوا ببرنامج HOMES Rebate لمضخة حرارية، فلن يتمكنوا أيضًا من الحصول على خصم من خلال HEEHRA. حسب قانون التضخم.

ما هي أنواع الترقيات التي تمت تغطيتها ؟

سيغطي برنامج HOMES Rebate الترقيات، من الألواح الشمسية إلى النوافذ الجديدة، التي تساعد منزلك على أن يصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

يقوم برنامج HEEHRA بتعيين خصومات لمشتريات أجهزة محددة وترقيات أخرى. أحد أكثر الحسومات جاذبية هو توفير ما يصل إلى 8000 دولار للمضخات الحرارية، والتي على الرغم من اسمها توفر تكييف الهواء وكذلك التدفئة.

عندما يتعلق الأمر باستهلاك الطاقة، غالبًا ما تكون هذه الأجهزة بدائل أفضل للأفران لأنها تعتمد على الكهرباء بدلاً من الغاز أو النفط لتدفئة المنزل. مقارنة بالتدفئة المقاومة للكهرباء مثل سخانات ألواح البيسبول، يمكن أن تقلل من استخدام الكهرباء بنحو 50٪، وفقًا لوزارة الطاقة.

تتراوح المضخات الحرارية من 4000 دولار إلى أكثر من 7000 دولار لكل منها، ويمكن أن تكلف سنتا واحدًا. قد يساعد برنامجا الخصم في تعويض جزء أو حتى كل تكلفة هذه الأجهزة للعديد من المستهلكين.

فيما يلي الحدود القصوى للحسومات للترقيات الأخرى التي تم إجراؤها عبر برنامج HEEHRA:

1750 دولارًا لسخان مياه مضخة الحرارة

8000 دولار لمضخة حرارية لتسخين وتبريد المساحة

840 دولارًا للمواقد الكهربائية وأسطح الطهي والنطاقات والأفران ومجففات ملابس مضخات الحرارة الكهربائية

4000 دولار لتحديث مركز خدمة الحمل الكهربائي

600 1 دولار للعزل وإغلاق الهواء والتهوية

2500 دولار للأسلاك الكهربائية

هناك حد أقصى قدره 14000 دولار حسب قانون التضخم على مبلغ الحسومات بالدولار المعروض في إطار البرنامج. على سبيل المثال، يمكن لأصحاب المنازل ذوي الدخل المنخفض الحصول على ما يصل إلى 100٪ من مشاريع الكهرباء المغطاة – حتى الحد الأقصى البالغ 14000 دولار من الخصومات – بينما يمكن للمستهلكين ذوي الدخل المتوسط الحصول على ما يصل إلى 50٪ من تكاليفهم التي تغطيها الحسومات (أيضًا حتى 14000 دولار سقف).

ما هي أنواع الإعفاءات الضريبية التي يمكنني الحصول عليها ؟

تختلف الإعفاءات الضريبية في قانون التضخم عن الخصومات لأن المستهلكين يتلقونها عند تقديم ضرائبهم. من ناحية أخرى، غالبًا ما يتم تطبيق الحسومات عندما يشتري شخص ما عنصرًا. من المقرر أن تكون خصومات HEEHRA متاحة عند نقطة البيع، مثل عندما يشتري المستهلك مضخة حرارية من خلال متجر إمدادات منزلية.

يوسع قانون التضخم ائتمانًا ضريبيًا لكفاءة مالك المنزل، يسمى ائتمان تحسين المنزل الموفر للطاقة. يغطي هذا ما يصل إلى 30٪ من تكلفة ترقيات الطاقة، بحد أقصى 1200 دولار سنويًا.

كان هذا الائتمان الضريبي متاحًا سابقًا لأصحاب المنازل، لكنه كان ائتمانًا مدى الحياة، مما يعني أنه يمكنك المطالبة به مرة واحدة فقط. لكن الجيش الجمهوري الأيرلندي يجعل الائتمان حافزًا سنويًا، مما يعني أنه يمكن لأصحاب المنازل المطالبة بالائتمان لتحديث النوافذ في عام واحد وشراء مضخة حرارية في العام التالي.

كيف يمكنني التسجيل في هذه البرامج ؟

وأشار أوربانيك إلى أنه لا يمكنك المطالبة بالحسومات أو الإعفاءات الضريبية حتى الآن.

وقالت: «ربما ما زلنا عدة أشهر حتى تكون البرامج حية»، مضيفة أن برنامج خصم HOMES سيتم تشغيله من قبل الدول، التي من المحتمل أن تعمل على تنفيذ خططها الآن.

وبالمثل، فإن خصومات نقاط البيع ليست متاحة بعد للمستهلكين حسب قانون التضخم، ولكن يجب أن يكون لدى المتاجر تفاصيل في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا للنشرة التجارية Clean Technica.

ماذا يجب أن أفعل الآن للاستعداد ؟

يقول الخبراء إن هناك خطوتين يمكن لأصحاب المنازل اتخاذهما الآن للاستعداد قانون التضخم. أولاً، حدد موعدًا لتدقيق الطاقة في منزلك، والذي يكلف عادةً حوالي 400 دولار ويمكن أن يقدم إرشادات حول كيفية جعل منزلك أكثر كفاءة، وفقًا لمستشار المنزل.

ثانيًا، ابدأ التحدث مع المقاولين لاصطفافهم للمشاريع عندما تصبح الخصومات والائتمان الضريبي متاحين، كما أشار أوربانيك.

وقالت: «إن تثقيف نفسك حول أنواع المعدات وما قد يكون ضروريًا لمنزلك يمكن أن يمنح الناس فكرة عن كيفية التصرف بمجرد توفرها».