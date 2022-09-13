حبيبة إيلون ماسك السابقة تبيع بالمزاد صورًا وتذكارات خاصة لم تنشر من قبل

جينيفر جوين، حبيبة إيلون ماسك الجامعية، قررت بيع بالمزاد صورًا وذكريات خاصة لأغنى رجل في العالم من خلال مزاد RR ومقره بوسطن.

بدأ جوين وماسك المواعدة في الخريف خلال العام الدراسي 1994-1995 عندما عاشا وعملا كمستشارين مقيمين في جزء شارع سبروس من مجمع نوم Quadrangle بجامعة بنسلفانيا.

في عام 1995، بعد تخرجه من جامعة بنسلفانيا بدرجة البكالوريوس في الفيزياء وبكالوريوس العلوم في الاقتصاد من مدرسة وارتون، هاجر ماسك إلى جامعة ستانفورد، حيث تم قبوله في درجة الدكتوراه في المدرسة. برنامج في علوم المواد. غادر بعد يومين للانضمام إلى طفرة الإنترنت وإطلاق أول شركة ناشئة له.

تشمل المعالم البارزة من المزاد بطاقة عيد ميلاد لجوين حبيبة إيلون ماسك موقعة من ماسك نفسه وقلادة ذهبية عيار 14 قيراطًا مع زمرد أخضر صغير يُمنح لجوين كهدية عيد ميلاد مبكرة. تم تسليم كل من البطاقة والقلادة إلى جوين عندما ذهب الزوجان لزيارة والدة ماسك في تورنتو خلال عطلة عيد الميلاد عام 1994.

وقال جيوني في بيان: «كان لدى والدته عدد من هذه القلائد في علبة بغرفة نومها، وأخبرني إيلون أنها من منجم والده الزمردي في جنوب إفريقيا – لقد سحب واحدة من القضية».

“لأنني لم أحصل عليه على أي شيء كهدية عيد الميلاد (وشعرت بالذنب الشديد حيال ذلك)، قال إننا سنعتبر العقد هدية عيد ميلاد مبكرة بالنسبة لي. ارتديت القلادة لعدد من السنوات بشكل متقطع، لكنها كانت في الغالب في صندوق المجوهرات الخاص بي على مدار السنوات العشر الماضية (تذكرني دائمًا بإيلون بالطبع). ”

صور كثيرة خاصة من حبيبة إيلون ماسك السابقة

Photo courtesy of Jennifer Gwynne / RR Auction) Photo courtesy of Jennifer Gwynne / RR Auction) Photo courtesy of Jennifer Gwynne / RR Auction) السابق 1 من 3 التالي

تتضمن القلادة صورتين أصليتين صريحتين لماسك وجوين – إحداهما تصورهما وهما يقفان مع والدة ماسك، ماي، خلال زيارة إلى مدينة نيويورك (تم ختم التاريخ حتى 13 مايو 1995)، والأخرى لماسك وجوين حبيبة إيلون ماسك مع أربعة مستشارين مقيمين آخرين قبل نهاية العام

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المجموعة 18 صورة صريحة لماسك. اعتبارًا من وقت النشر، تراوحت العطاءات على البنود من 121 دولارًا إلى 10، 001 دولارًا.

تخطط جوين لاستخدام عائدات المزاد، الذي سيستمر حتى 14 سبتمبر، للمساعدة في دفع الرسوم الدراسية لكلية ربيبها.

تعمل كمحللة مشتريات عالمية في McCesson، وفقًا لملفها الشخصي على LinkedIn.