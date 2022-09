تسلا أغلقت السيارة على مالكها حتى يدفع 26000 دولار مقابل بطارية جديدة

في حادثة غريبة قال مالك سيارة تسلا أن الشركة أغلقت السيارة عليه حتى يدفع ما قال انه ثمن بطارية جديدة وهو مبلغ كبير26 ألف دولار مقابل البطارية.

حيث قال مالك سيارة تسلا في كندا إن البطارية على سيارته التي أشتراها بمبلغ 140 ألف دولار ماتت. وأن صانع السيارات الكهربائية أخبره أن البديل سيكلفه 26 ألف دولار وأغلق السيارة وهو خارجها حتى يحصل على بطارية جديدة.

فقد نشر ماريو زيلايا مقطع فيديو على TikTok يقول إن سيارته «قطعة القمامة» كما اطلق عليها، ماتت وأن السيارة مغلقة، مما منعه من الدخول.

يقول التعليق على الفيديو: “26 ألف دولار لبطارية جديدة. مغلقة الأن وانا خارج السيارة. التذكيرات مطلوبة “.

قال إنه اشترى السيارة في عام 2013، لكنه قال إن الموديلات من ذلك العام و 2014 لديها مشاكل في تسرب السوائل من نظام تكييف الهواء إلى البطارية.

“لقد أخبرت شركة Transport Canada، وقد أجروا بالفعل تحقيقًا في السيارة. لم يقوموا فقط بإجراء تحقيق على هذه السيارة، بل سيفعلون تحقيقًا شاملا.. لا تدرك تسلا ما هو قادم. ”

و تواصلت Fox Business مع Zelaya و Tesla.

قال إنه تواصل مع مالك آخر لشركة Tesla قال أيضًا إن لديهم نفس المشكلات مع بطارية السيارة. قال زيلايا إن تسلا ألغت اعتمادات أوبر للمالك أثناء خدمة السيارة.

واضاف «تسلا تحاول اكتساحها تحت البساط». «لن يقدموا لهم أي تفسير لسبب نفاد بطاريتهم».

كما ادعى أنه عندما يحصل مالكو تسلا على خدمة سياراتهم، لا يتم فحص البطارية، قائلاً إنه ليس لديهم حافز للقيام بذلك. قال زيلايا إنه خارج فترة الضمان لمدة عام ويريد بيع السيارة لكنه لا يستطيع ذلك لأن أوراق ملكيته موجودة في السيارة، والتي لا يمكنه ركوبها لأنها مغلقة.

وادعى أنه بدلاً من ذلك أنفق 30 دولارًا على أوراق جديدة.

Some Tesla owners have voiced frustration about the electric vehicles, including a group in Norway that went on a hunger strike last month

