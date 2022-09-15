إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

شمس الكويتية زعلانة على ملك بريطانيا الجديد لهذا السبب!

صورةلسعات
بواسطة وطن الدبور
شمس الكويتية زعلانة من ملك بريطانيا
شمس الكويتية زعلانة من ملك بريطانيا

شمس الكويتية المثيرة للجدل بالعادة شنت هجوما عنيفا على ملك بريطانيا الجديدتشارلز الثالث و “زعلانة” منه. جائ ذلك في سلسلة تغريدات لها على صفحتها على موقع التغريدات تويتر.

وسبب غضب و “زعل”  شمس الكويتية من ملك بريطانيا تشارلز الثالث بسبب دعوته رئيس كوريا الشمالية لحضور جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية وعدم دعوة سوريا.

شمس الكويتية تدافع عن بشار الأسد

وقالت: “سوريا مو محتاجة تقدير من حد سوريا إمبراطوريا تقديرها عمره 12 ألف سنة وقدرها سيد الخلق محمد ص بذكره إذا ضاقت عليكم المحن فعليكم بالشام وباليمن – صدق رسول الله – والدليل الملكة إليزابيث في كل مملكتها حديثة العهد بالنسبة لسوريا طلبت فستان زفافها يأتي من الشام في ذلك الوقت”.

وتابعت: “يا عزيزي الملك تشارلز عليك تقدير الشعب السوري لأنه لولا علماؤهم وملوكهم وحضارتهم كنت أنت الآن عبارة عن حيوان منوي لم يُخلق بسبب الحرب الظلامية الكنسية التي كانت تعيشها أوروبا ليس من بعيد”.

وأضافت “حابة اذكر بيت شعر بس ما أبي أجيب العيد، كفاكي يا سوريا أنك الملجأ المحمدي”.

إقرأ أيضا: شمس الكويتية: بالروح بالدم نفديك يا عراق مع رقصة عراقية في الشارع (فيديوهات)

 

اقرأ أيضاً

تسلا أغلقت السيارة على مالكها حتى يدفع 26000 دولار مقابل بطارية جديدة

سالي حافظ اللبنانية التي اقتحمت البنك أصبحت أيقونة (فيديو)

أسعار المواد الغذائية بإرتفاع مستمر.. ما الذي سيرتفع أكثر؟

Screen Shot 2022 09 15 at 11.33.26 PM

تغريدة شمس الكويتية أثارت الكثير من الردود من قبل متابعيها، فقد علق متابع بقوله: “ليش ما تروحي انت حاليا على سوريا وتشوفي شو سوى فيها بشار”.

وقال أخر ما نصه: “شو دخل علماء سوريا بالحرب الكنسية في اوربا !؟  شمس ياعيوني كافي تعملي حالك تفتهمين بكلشي مثل ماسويتي نفسك اخصائية نفسية واخصائية تغذية واخصائية صحة عامة… عيب نرمي اي كلام على المتابعين لان العالم مو اغبياء شوية اقري وتعلمي قبل ماتتكلمين بشي”

 

قد يعجبك ايضا
الصورة أحلى

تسلا أغلقت السيارة على مالكها حتى يدفع 26000 دولار مقابل بطارية جديدة

لسعات

سالي حافظ اللبنانية التي اقتحمت البنك أصبحت أيقونة (فيديو)

لسعات

أسعار المواد الغذائية بإرتفاع مستمر.. ما الذي سيرتفع أكثر؟

عربيكا

حبيبة إيلون ماسك السابقة تبيع بالمزاد صورًا وتذكارات خاصة لم تنشر من قبل

لسعات

قانون التضخم في أمريكا يقدم 14 ألف دولار لتحسين منزلك..كيف تحصل عليها؟

لسعات

فيسبوك لا يعلم مكان بياناتك، وماذا يفعل مهندسوه بها!!

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد