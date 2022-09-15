شمس الكويتية زعلانة على ملك بريطانيا الجديد لهذا السبب!

شمس الكويتية المثيرة للجدل بالعادة شنت هجوما عنيفا على ملك بريطانيا الجديدتشارلز الثالث و “زعلانة” منه. جائ ذلك في سلسلة تغريدات لها على صفحتها على موقع التغريدات تويتر.

وسبب غضب و “زعل” شمس الكويتية من ملك بريطانيا تشارلز الثالث بسبب دعوته رئيس كوريا الشمالية لحضور جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية وعدم دعوة سوريا.

شمس الكويتية تدافع عن بشار الأسد

وقالت: “سوريا مو محتاجة تقدير من حد سوريا إمبراطوريا تقديرها عمره 12 ألف سنة وقدرها سيد الخلق محمد ص بذكره إذا ضاقت عليكم المحن فعليكم بالشام وباليمن – صدق رسول الله – والدليل الملكة إليزابيث في كل مملكتها حديثة العهد بالنسبة لسوريا طلبت فستان زفافها يأتي من الشام في ذلك الوقت”.

وتابعت: “يا عزيزي الملك تشارلز عليك تقدير الشعب السوري لأنه لولا علماؤهم وملوكهم وحضارتهم كنت أنت الآن عبارة عن حيوان منوي لم يُخلق بسبب الحرب الظلامية الكنسية التي كانت تعيشها أوروبا ليس من بعيد”.

وأضافت “حابة اذكر بيت شعر بس ما أبي أجيب العيد، كفاكي يا سوريا أنك الملجأ المحمدي”.

تغريدة شمس الكويتية أثارت الكثير من الردود من قبل متابعيها، فقد علق متابع بقوله: “ليش ما تروحي انت حاليا على سوريا وتشوفي شو سوى فيها بشار”.

ليش ما تروحي انت حاليا على سوريا وتشوفي شو سوى فيها بشار — باسل (@kassemalokla) September 14, 2022

وقال أخر ما نصه: “شو دخل علماء سوريا بالحرب الكنسية في اوربا !؟ شمس ياعيوني كافي تعملي حالك تفتهمين بكلشي مثل ماسويتي نفسك اخصائية نفسية واخصائية تغذية واخصائية صحة عامة… عيب نرمي اي كلام على المتابعين لان العالم مو اغبياء شوية اقري وتعلمي قبل ماتتكلمين بشي”