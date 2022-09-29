تريد العمل مع شركة أبل Apple؟ والهجرة إلى أمريكا؟ هذه هي قائمة الرواتب في الشركة!

تحلم في العمل في شركة أبل Apple؟ إذا تعرف على قائمة الرواتب في مختلف المجالات في الشركة التي تعتبر من أكبر الشركات في أمريكا والعالم.

باستخدام بيانات التطبيق من العمال الأجانب ذوي المهارات العالية، كشف موقع Insider عن مجموعة من الرواتب في عملاق التكنولوجيا. قام موقع Insider بتحليل البيانات من طلبات تأشيرة H-1B لتقدير المبلغ الذي تدفعه شركة التكنولوجيا العملاقة أبل Apple لموظفيها.

كان أدنى راتب ذكره الموقع هو 62733 دولارًا، وكان أعلى راتب 415000 دولار. لا يشمل الأجور القائمة على الأسهم. ذكر الموقع أن البيانات المستخدمة متاحة لأي شخص وهي من شهادة مكتب العمل الأجنب الأمريكي، وقدمت الوكالة الأقسام التنظيمية للوظائف.

لجلب عمال مهرة من الخارج، يمكن للشركات التقدم بطلب لكفالة الأشخاص من خلال برنامج تأشيرة H-1B. يتطلب هذا البرنامج على وجه التحديد من الشركات أن تعد بأنها تدفع للعامل غير الأمريكي بشكل مشابه للعمال الأمريكيين.

وقفت شركة آبل بعيدًا عن حمام الدم الذي تم تسريحه من التكنولوجيا، متجاوزة توقعات المحللين في أحدث تقرير أرباح ربع سنوي لها. تقول الشركة إنها توظف بشكل مباشر 80 000 الأشخاص في الولايات المتحدة وحدها.

أظهر حدث المنتج السنوي لشركة أبل Apple لشهر سبتمبر طرازًا جديدًا من iPhone وخدمة نصية جديدة للطوارئ عبر الأقمار الصناعية وساعة Apple Watch جديدة.

فيما يلي مجموعة مختارة من الأجور في شركة أبل Apple:

مطورو البرمجيات

مهندس تطوير برمجيات AR/VR: 153000 دولار إلى 200000 دولار

مهندس تطوير برمجيات AR/VR: (برمجيات الأنظمة) 127000 دولار إلى 230.000 دولار

مهندس تطوير البرمجيات – واجهة المستخدم: 132000 دولار إلى 205000 دولار

مهندس التعلم الآلي: 137000 دولار إلى 174256 دولار

مهندس نزاهة البرمجيات: 112، 961 دولارًا إلى 174، 000 دولار

مهندس خدمات الإنتاج: 159، 375 دولارًا إلى 196500 دولار

مهندس الأدوات والأتمتة: 122، 120 دولارًا إلى 200، 000 دولار

مدير مشروع هندسي: 000 135 دولار إلى 750 278 دولارا

المحللون أبل Apple

المحلل المالي: 94، 224 دولارًا إلى 158، 464 دولارًا

محلل أنظمة الأعمال: 108، 938 دولارًا إلى 157، 850 دولارًا

عالم البيانات: 119000 دولار إلى 210.000 دولار

مدير المصادر الاستراتيجية: 125000 دولار إلى 172771 دولار

مستشار خدمات فنية: 000 148 دولار إلى 000 205 دولار

مدير المشروع: 125000 دولار إلى 188000 دولار

محلل أبحاث العمليات: 84، 822 دولارًا إلى 184، 850 دولارًا

مخطط WW SDM: 135000 دولار إلى 149831 دولار

الحواسيب

مهندس خدمات الإنتاج: 120، 000 دولار إلى 152، 955 دولار

مهندس تطوير البرمجيات – مدير التطبيقات: 173، 102 دولار إلى 290، 000 دولار

مهندس تطوير البرمجيات – المدير: 174، 449 دولارًا إلى 270، 000 دولار

مهندس التحقق من التصميم: 122، 040 دولارًا إلى 217، 835 دولارًا

مدير مهندس برمجيات التيسير الكمي: 161، 670 دولارًا أمريكيًا إلى 217، 203 دولارًا أمريكيًا

مدير أمن المعلومات: 000 215 دولار إلى 606 241 دولارات

مدير مهندس تطوير البرمجيات: 000 171 دولار إلى 500 282 دولار

مهندسون أبل Apple

مدير البرنامج الهندسي: 180 ألف دولار إلى 190 ألف دولار

مهندس الطاقة: 145، 676 دولارًا إلى 179، 566 دولارًا

مدير برنامج سلسلة التوريد: 131، 764 دولارًا إلى 146، 353 دولارًا

مهندس تطوير البرمجيات – الاختبار: 129، 413 دولارًا إلى 196000 دولار

مهندس الامتثال للمنتج: 156، 494 دولارًا إلى 167، 363 دولارًا

مهندس الأداء والنمذجة: 138، 372 دولارًا إلى 174، 299 دولارًا

مهندس تحليل التوقيت الثابت GPU: 135000 دولار إلى 165000 دولار

مهندس تخطيط: 134، 138 دولارًا أمريكيًا إلى 194، 750 دولارًا أمريكيًا

فنانون أبل Apple

HI Designer: (الوسائط المتعددة والرسوم المتحركة) 139000 دولار إلى 220.000 دولار

مصمم ماركوم: 137000 دولار إلى 165000 دولار

مصمم الجرافيك: 62، 733 دولارًا إلى 92، 851 دولارًا

HI Designer: (تجاري وصناعي) 196 ألف دولار إلى 230 ألف دولار

HI Designer: (مصمم جرافيك) 140.000 دولار إلى 275.000 دولار

المديرون

مدير مهندس جودة التصنيع: 165، 867 دولارًا إلى 210، 137 دولارًا

إدارة هندسة العمليات: 476 187 دولارًا إلى 030 208 دولارًا

مدير التسويق: 169، 790 دولارًا إلى 275، 000 دولار

مدير المشروع الهندسي: 000 130 دولار إلى 000 250 دولار

مدير المصادر الاستراتيجية: 146، 925 دولارًا أمريكيًا إلى 194، 204 دولارًا أمريكيًا

مدير مهندس تصميم التصنيع: 161، 599 دولارًا أمريكيًا إلى 177، 654 دولارًا أمريكيًا