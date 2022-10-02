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سعودي شتم فرقة كورية في الرياض اعتقله ولي العهد السعودي وهذا عقابه.. شاهد

فيديولسعات
بواسطة وطن الدبور
سعودي شتم فرقة كورية في الرياض اعتقله ولي العهد السعودي
سعودي شتم فرقة كورية في الرياض اعتقله ولي العهد السعودي

مواطن سعودي شتم فرقة كورية فنية من الفرق التي يجلبها ولي العهد السعودي إلى السعودية الجديدة، من ضمن تحويل المملكة من بلاد الحرمين إلى بلاد الترفيه والرقص. المواطن تعرض للإعتقال والمحاسبة و لربما يتم تحويل أوراقه إلى فضيلة المنشار.

وفي ذكر إغتيال الصحافي المغدور جمال خاشقجي، إعتقلت قوات الأمن السعودية مواطن بتهمة شتم فرقة فنية عالمية حضرت إلى الرشاض لتقديم عروض فنية للترفيه عن المواطن.

ووتداول نشطاء عبر موقع “تويتر”، مقطع فيديو يرصد مواطن سعودي شتم فرقة كورية بـ”ألفاظ نابية” باللغة الإنجليزية، عند وصولها إلى مطار الرياض.

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وعلى خلفية تداول الفيديو، قبضت “دوريات الأمن بمنطقة الرياض” على المواطن الذي تلفظ على الفرقة بعبارات من “شأنها المساس بالآداب العامة”، وفقا لبيان لـ”الأمن العام” نشرته على موقع تويتر، الأحد.

و لأن إنتقاد اي من الفرق الفنية في الترفيه من المحرمات في قانون ولي العهد، فقد جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة، وفقا للبيان.

سعودي شتم فرقة كورية إرتكب الكبائر تم اعتقاله

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ولم يشر بيان السلطات السعودية إلى “جنسية الفرقة” التي تلفظ عليها المواطن، لكن صحيفة “سبق” أشارت إلى أنها “كورية”.

وأطلقت وزارة الثقافة السعودية، الأحد، مهرجان K-CON الكوري، الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى ويستمر على مدى يومين في بوليفارد الرياض، بمشاركة 120 فنانا وفنانة يمثلون 14 فرقة كورية، بحسب “عكاظ”.

يذكر أن إنتقاد هيئة الترفيه أو اي نشاط يخصها يعد من الكبائر في السعودية الجديدة، وقد تم إلقاء القبض على أكثر من مواطن وشخصية بسبب إنتقاد بعض الفرق أو النشاطات للهيئة، ولم يعرف مصير الكثير منهم حتى الآن.

ويصادف هذه الأيام الذكرى الرابعة لأبشع عملية إغتيال عرفها التاريخ الحديث، حيث تم إختطاف الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في إسطنبول وتم تقطيعه وحرق جثته بأوامر مبائرة من ولي العهد بن سلمان كما أفادت تقارير كثيرة منها ما خرج من وكالة الإستخبارات الأمريكية المركزية.

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