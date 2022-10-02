مادلين طبر: كنت أتمنى أن أصبح راقصة.. قدر الله وما شاء فعل!

الممثلة اللبنانية مادلين طبر قالت أنها كانت تتمنى أن تنال شرف أن تصبح راقصة، مشيرة إلى أن عمها كان يشجعها على ذلك. ولكن قدر الله وما شاء فعل ولم تنل هذا الشرف وهي حزينة على فقدان هذه الفرصة العظيمة!

وقالت مادلين طبر خلال لقائها ببرنامج ”العنيدة“ المذاع على قناة ”الشمس“ المصرية إن عمها كان يشجعها على الرقص بعكس والدها الذي كان يرفض أن تصبح راقصة.

وأضافت الفنانة اللبنانية: ”عمي علمني الحياة، كان حريصًا على اصطحابي لمعهد الكونسرفتوار، وشجعني على الرقص على خلاف والدي، وكان نفسي أكون راقصة، وهذا الشرف لم أنال به، لأن لغة الجسد شيء بديع، والاستخفاف أو التقليل من قيمة الرقص شيء غير حضاري“.

وبسؤالها عن فريق ”مشروع ليلى“ الغنائي قالت مادلين طبر إنه أساء للبنان بترويجه للشذوذ والمثلية الجنسية.

وكشفت عن رأيها في المثلية قائلة: ”شيلي الدين على جنب، الأديان كلها ترفض المثلية الجنسية، وأنا ست متدينة جدا، لكن مع الحرية وتفهم الآخر“.

وأردفت: ”هذا الآخر مانعرفش مشكلته إيه عشان يختار هذا الاختيار، وما هي الظروف التي تعرض لها، فأنا ضد قمع الحريات“.

مادلين طبر تتحدث عن المرأة

وتطرقت مادلين طبر في حديثها عن المرأة مشيرة إلى أنها تدافع عن المرأة وحريتها، موضحة: ”بتكلم عن تحرير المرأة، هي أم كلثوم ماكنتش مسلمة، أنا ضد معاناة المرأة من أجل إرضاء الرجل، على الرجل أن يغض بصره، وترتدي المرأة ما تريده، عايزة تلبس عريان هي حرة، فإذا كان المجتمع لا يتقبل تحمل هذا الأمر، وإذا كانت ذكية فعليها أن ترتدي ما يلائم كل مجتمع، ومع السن لازم نخلي بالنا مما نرتديه من ملابس، وما نتحدث به“.