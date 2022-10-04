إسرائيل تنشر ضباطها في مطار دبي.. استعد لسماع شالوم لدى وصولك

إسرائيل تنشر ضباطها في مطار دبي، هذا ما كشف عنه موقع استخباري متخصص في تقرير له أثار ضجة واسعة وعلامات إستفهام عن ما وصلت إليه الإمارات من تطبيع تحول إلى إحتلال كامل لدولة الإمارات.

فقد كشف موقع فرنسي استخباري أن السلطات الإماراتية سمحت لجهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” بنشر ضباطه في مطار دبي بزعم تأمين الزوار الإسرائيليين إلى الإمارات.

ويمثل الإجراء الجديد الذي كشف عنه موقع إنتليجنس أونلاين intelligenceonline الفرنسي، انتهاك إسرائيلي لسيادة الإمارات بموافقة النظام الحاكم في أبوظبي على تواجد أمني إسرائيلي في مطار دبي.

وعلق الكثير على الخبر بسخرية، حيث من الآن ستسمع فور وصولك مطار دبي كلمة شالوم بالعبرية، مما يشكل إحتلال كاملا لسيادة عيال زايد على الإمارات.

موقع يكشف إسرائيل تنشر ضباطها في مطار دبي

وبحسب الموقع فإن جهاز (الشاباك)، الذي يعرف بأنه جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل، تمكن من الحصول على سماح بنشر ضباط له في مطار دبي، في إطار ضمانات تأمين زوار الإمارة من الإسرائيليين عبر خط تل أبيب – دبي، الذي تديره شركة طيران “العال” الإسرائيلية.

وأفاد الموقع بأن إسرائيل خاضت جولة مفاوضات طويلة مع الإمارات حول شروط إطلاق الخط وتأمينه، على أن يتم تنظيم رحلتين يوميًا.

وأضاف أن المفاوضات أسفرت أيضا عن ضمان تل أبيب لاشتراطات معينة خلال تفتيش حقائب المسافرين الإسرائيليين في مطار دبي.

وبحسب الموقع فإن المستشار الأمني لشركة العال الإسرائيلية “هيزي ساموتشا” عميل سابق في الشاباك، ويعمل بشكل وثيق مع المخابرات الإسرائيلية، التي تولي اهتماما خاصا بفحص جميع الرحلات الجوية القادمة إلى إسرائيل.

وكان توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي باكورة ومدخلا لاتفاقات أخرى بين دولة الاحتلال ودول عربية، وهي البحرين، والسودان، والمغرب، فيما أشارت تقارير إلى دور إماراتي لإقناع تلك الدول بقبول التطبيع مع تل أبيب، علاوة على الضغط الأمريكي.

ومنذ توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، نشطت العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية بين أبوظبي وتل أبيب، وترجمها المسؤولون إلى اتفاقات تعاون متعددة.

والشهر الماضي نشر موقع eurasiantimes تفاصيل تولي إسرائيل حماية أجواء الإمارات في صفقة سرية في إطار تكريس عار التطبيع والتحالف بين البلدين.

وذكر الموقع أن إسرائيل وافقت على بيع الإمارات العربية المتحدة نظامها للدفاع الجوي سبايدر، مما يدل على الشعبية المتزايدة للأسلحة الإسرائيلية في السوق العالمية.

صُممت صواريخ سبايدر الاعتراضية المحمولة التي تصنعها شركة Rafael Advanced Defense Systems ، وهي شركة دفاع إسرائيلية ، للحماية من التهديدات المختلفة ، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز.

في 20 أيلول/سبتمبر، تم استجواب رام بن باراك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، حول الاتفاقية، ورفض التعليق بخلاف الإشارة إلى أن إسرائيل والإمارات لديهما تعاون مكثف.

قررت الإمارات شراء هذا النظام بعد أن شن المتمردون الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران العديد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على الإمارات.

لطالما استفادت دولة الإمارات من سمعتها كموقع آمن ومستقر لممارسة الأعمال التجارية. دفع التهديد من الجماعات المدعومة من إيران إلى تعزيز قدراتها الدفاعية.

لم تستطع أنظمة الدفاع الجوي عالية الارتفاع الطرفية الأمريكية الصنع (ثاد) وصواريخ باتريوت الاعتراضية اكتشاف بعض الصواريخ والطائرات بدون طيار التي ضربت الإمارات من خلال التحليق على ارتفاعات منخفضة.

في المقابل، يمكن لنظام سبايدر من إسرائيل صد التهديدات على ارتفاعات منخفضة مثل طائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار وصواريخ كروز.

تمتلك إسرائيل بعضًا من أكثر أنظمة الدفاع تطوراً في العالم لمواجهة مجموعة من المخاطر الجوية. يحرس البلد نظام دفاع متعدد الطبقات يتكون من أنظمة الدفاع النشطة Arrow-2 و Arrow-3 و David’s Sling و Iron Dome.دفع نجاح أنظمة الدفاع الجوي هذه العديد من الدول إلى استكشاف شرائها.

في الآونة الأخيرة، أفيد أن الأمة تجري محادثات مع ألمانيا لبيع نظام الدفاع Arrow 3.

يهدف Arrow 3 إلى اعتراض وتدمير التهديدات الحديثة بعيدة المدى ، وخاصة تلك التي تحمل أسلحة دمار شامل.

تم تسليم نظام الدفاع الصاروخي ارو 3 لسلاح الجو الإسرائيلي في 18 يناير 2017 (Defense Ministry) علاوة على ذلك، ظهرت تقارير متعددة هذا العام تزعم أن إسرائيل وشركائها الإقليميين يبنون نظام دفاع مشترك لمواجهة تهديد الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية.