عنف الأمن في سلطنة عمان مع مواطن يثير حالة من الغضب (فيديو)

الدبور – أثار مقطع فيديو عنف الأمن في سلطنة عمان مع مواطن عماني بطريقة أهانت كرامته أمام الجميع في مكان عام، أثار حالة من الغضب في وسائل التواصل الإجتماعي في سلطنة عمان.

ونشر عدد من النشطاء تغريدات غاضبة طالب فيها الكثير منهم بمحاسبة ضابط أمن عماني على تصرفه غير المبرر بتعامله مع مواطن عماني لا يشكل أي خطر عليه.

وفي مقطع الفيديو المتداول اقتحم شاب عماني الملعب ونزل في ساحة المباراة وتم إلقاء القبض عليه من قبل رجال الشرطة وإخراجه بالقوة من هناك.

وما أثار غضب النشطاء هو تعامل الضابط في الملعب مع الشاب العماني بعد إلقاء القبض عليه من قبل ٤ رجال أمن والتحكم به. حيث أقدم ضابط الأمن في سلطنة عمان عليه وهو مكبل اليدين وضربه على وجهه بطريقة مستفزة ومهينة لكرامته وان قام بقعل غير قانوني.

عنف الأمن في سلطنة عمان الفيديو

#السيب_الرفاع هل هذا تصرف يليق برجل أمن ؟ التعليق لكم 🙂 pic.twitter.com/g2GZRBPyN0 — Dr MezooF (@Dr_MezooF) October 4, 2022

وعلقت ناشطة من السلطنة على موقع تويتر على الفيديو المتداول بقولها ما نصه: “مهما كانت الأسباب ما كان ينبغي لرجل الأمن أن يهين كرامة مواطن أمام العامة بصفعه على وجهه،لانعلم ملابسات الحادثة وما الذي دفع رجل الأمن لمثل هذا التصرف المحزن والمهين بحق مواطن ضعيف بالرغم من أن مجموعة الرجال المتواجدين قاموا بتكتيف أيدي الشاب،لانقبل بمثل هذا التصرف.”

وقال ناشط أخر ايضا ما نصه: “القانون العماني أعز المواطن وأكرمه حتى وإن كان مجرم، ولم يتضمن أي عقوبه تمس العزة والكرامة والشرف. الصفعة أحطت من كرامة كل عزيز، ولا يبرر لها إلا وضيع!”

الناشط علي حفيظ علق غاضبا على كل من يبرر ما قام به الضابط وقال بتغريدة أرفق بها نص تغريدة محمد المخيني التي برر فيها فعل الضابط، وقال الناشط ما نصه: “مطبل كبير رغم انسانية محمد وجهوده الا انه مطبل رقم واحد ع العموم والله لو صار هالموقف ف ظفار اتوقع الضابط راح يختفي من الوجود مهما صار ف قانون يحاسب عليه لكن ضرب واهانة مافي اي عماني يقبل بهذا التصرف الهمجي”

وعلق عضو مجلس الشورى ممثل ولاية شناص السيد يوسف بن أحمد بن شاهين البلوشي على مقطع الفيديو بقوله إنه تابع ما حصل وقال أن في السلطنة قانون وسيحاسب كل على فعلته. ولم يعلق على ما قام به الضابط في الأمن في سلطنة عمان بشكل خاص.

وقال ناشط أخر على تصرف الأمن في سلطنة عمان وقال ما نصه: “ضابط شرطة يصفع احد الجماهير بعد ما قام المشجع بالنزول الى ارضية الملعب، صحيح الي قام فيه المشجع خطأ ويعتبر تصرف غير صحيح ، لكن ف المقابل ضابط الشرطة كان المفروض منه التعامل مع هالموقف بطريقة افضل من جذي بدل استخدام الصفع والضرب، رسولنا الكريم نهى الضرب على الوجه”