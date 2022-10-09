معاقبة السعودية أمر لا بد منه.. سيناتور أمريكي يطالب بفرض عقوبات أمريكية

الدبور – إزدات الأصوات داخل الإدارة الأمريكية ومجلس الشيوخ التي تططالب معاقبة السعودية بعد إعلان أوبك + عن تخفيضات في إنتاج النفط وتجاهلها لمطالبات الرئيس الأمريكي بايدن بعدم خفض الإنتاج والعالم مقبل على كارثة إقتصادية.

حيث قال عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الأحد إنه «يجب أن تكون هناك عواقب» ومعاقبة السعودية بعد أن تحركت المملكة العربية السعودية وكارتل من كبار منتجي النفط لخفض إنتاج النفط الأسبوع الماضي في خطوة قال البيت الأبيض إنها «قصيرة النظر» و مؤذية للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وأضاف “يجب أن تكون هناك عواقب لذلك. سواء كان الأمر يتعلق برفع الحصانة عن الكارتل أو إعادة التفكير في وجود قواتنا هناك، أو علاقتنا الأمنية، أعتقد أن الوقت قد حان للاعتراف بأن السعوديين لا يبحثون عنا، “قال السناتور كريس مورفي لمراسل سي إن إن جيك تابر عن” حالة الاتحاد “، في إشارة إلى الوجود العسكري الأمريكي.

«لسنوات، نظرنا في الاتجاه الآخر حيث قامت المملكة العربية السعودية بتقطيع الصحفيين، وانخرطت في قمع سياسي واسع النطاق، لسبب واحد: أردنا أن نعرف أنه عندما كانت الرقائق معطلة، عندما كانت هناك أزمة عالمية، فإن السعوديين سيختارنا بدلا من روسيا». “حسنًا، لم يفعلوا. لقد اختاروا روسيا “. لذلك يجب معاقبة السعودية.

معاقبة السعودية بعد إعلان أوبك +

في الأسبوع الماضي، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بقيادة السعودية وروسيا، إنها ستخفض إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل يوميًا، وهو أكبر خفض منذ بدء الوباء، في خطوة تهدد بدفع أسعار البنزين إلى الأعلى قبل أسابيع فقط من الانتخابات النصفية الأمريكية. أعلنت المجموعة عن خفض الإنتاج بعد أول اجتماع شخصي لها منذ مارس 2020. يعادل الانخفاض حوالي 2٪ من الطلب العالمي على النفط.

وانتقدت إدارة بايدن القرار في بيان ووصفته بأنه «قصير النظر» وقالت إنه ضار ببعض البلدان التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة أكثر من غيرها.

ستبدأ تخفيضات الإنتاج في نوفمبر. وستجتمع أوبك +، التي تجمع بين دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، مرة أخرى في ديسمبر.

كما دافع مورفي يوم الأحد عن لقاء بايدن في وقت سابق من هذا العام مع التاج السعودي برايس محمد بن سلمان ونتوء قبضتهما المثير للجدل، قائلاً «ليس لدي أي مشكلة مع الرؤساء الأمريكيين الذين يجتمعون مع أصدقائنا أو خصومنا».

وقال السناتور إن العلاقة الأمريكية السعودية «انقطعت في عهد الرؤساء الديمقراطيين والرؤساء الجمهوريين» وأقر بأنه «من الواضح أننا لم نحصل على ما نحتاجه للخروج من ذلك الاجتماع».