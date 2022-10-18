وفاة مدرب سوري بسبب ركلة جزاء.. والحكم يستكمل المباراة

شهدت الكرة السورية حالة صادمة بعدما توفي مدرب حراس نادي المعضمية “خالد الشيخ” بسبب نوبة قلبية عقب اعتراضه على قرار الحكم باحتساب ضربة جزاء على فريقه.

وعند الدقيقة 30 من زمن المباراة، احتسب حكم المواجهة ركلة جزاء لفريق جرمانا والنتيجة تشير دقيقتها إلى تقدم المعضمية 3 – 0، فاعترضت دكة احتياط المعضمية معتبرين أنها قاسية، ومنهم مدرب الحراس الذي سقط مغشيا عليه بعدما لوح بيديه معترضا على حكم المباراة.

وفاة مدرب سوري

ومع عدم وجود سيارة إسعاف في الملعب أو في مكان قريب، جرت محاولات إسعافه بسيارة أحد الحاضرين إلى أحد المستشفيات الخاصة في مدينة عرطوز القريبة؛ إلا أنه فارق الحياة قبل الوصول إلى المستشفى.

وأثار استكمال المباراة استياء جمهور النادي ومتابعيه رغم وفاة مدرب حراس.

وتعادل فريق معضمية الشام مع منافسه جرمانا بعد أن كان متقدما بثلاثية نظيفة.

وقال مساعد مدرب فريق معضمية الشام “محمد راجح نتوف”: “طلبنا من الحكم إيقاف اللقاء عند تعرض الشيخ للأزمة القلبية ريثما ينقل للمستشفى على الأقل لكنه أوقف اللعب لعشر ثوان قبل استكماله وكأن شيئا لم يكن”.

وفي تصريحات صحفية، أكد مراقب المباراة “وليد عواد” أنه لم يطلب أحد منه إيقاف المباراة، واعتبر كما الأغلبية أن الحالة لم تتجاوز حالة إغماء وانتهت، وحتى حكم المباراة الذي عوتب على قراراته من بعض مدربي المعضمية، أعلن أنه لم يعرف خبر وفاة مدرب سوري الذي أصبح يقينا للجميع مع نهاية المباراة.