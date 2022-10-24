التونسية ليلى الشابي عارية من أجل فلسطين وتقول الدعارة موجودة في القرآن (فيديو)

التونسية ليلى الشابي اعنت استعدادها للتعري تماما من اجل فلسطين وقضية فلسطين، وقالت في حوار تلفزيوني أثار الجدل أن الدعارة موجودة في القرآن حيث تدعو لحماية من يمارسن هذه المهنة الأقدم في التاريخ كما قالت.

وقد تعرضت الفنانة التونسية ليلى الشابي لموجة واسعة من الانتقادات بسبب تصريح تلفزيوني قالت فيه إن “الدعارة” مذكورة في القرآن الكريم.

ودافعت الشابي خلال استضافتها في برنامج تلفزيوني عن بائعات الهوى، مشيرة إلى أن “الدعارة أقدم مهنة في العالم، وهي مذكورة في القرآن عبر كلمة “الصابرات”، مؤكدة أنها تدافع عن هذه الفئة من النساء لأنهن يتعرضن للإهانة والظلم من المجتمع بسبب اختيارهن لمهنة اضطرتهن الظروف القاسية لممارستها.

وأثار تصريح التونسية ليلى الشابي موجة من السخرية والاستنكار في آن واحد، إذ خاطبتها ناشطة تدعى مريم بقولها “كيف تقولين إن الزنا ليس حراما، تحللين في الحرام وتمارسين الفتوى وهي ليست من اخصاصك. وعندما يسمعك الأطفال وأنت تروجين لذلك على التلفزيون ماذا سيكون موقفهم؟ اتقِ الله وكفاك تدميرا للأخلاق”.

التونسية ليلى الشابي ومهاجمة القيم الإسلامية والعربية

و هاجم ناشط آخر مقدم البرنامج لأنه طرح هذا الموضوع الذي قال إنه مسيء للدين، مضيفا “للأسف، دولة مسلمة تقنن المعاصي والمحرمات وتمنحها الرخص في حين أنه من المفروض أن موضوعا كهذا لا يُناقش لأن الحرية في حدود الدين وأي قانون يخالف الشرع مرفوض في الدولة المسلمة”.

فيما دافعت ناشطة أخرى تدعى فاتن عن الفنانة التونسية ليلى الشابي، التي اعتبرت أن أغلب من هاجمها لم يفهموا وجهة نظرها، التي تتلخص بـ”الدفاع عن هذه الشريحة من المجتمع (بائعات الهوى) على اعتبار أنهم ضحايا وبشر، ومن حقهم العيش بكرامة، وخاصة أن الظروف اضطرتهم للعمل في هذه المهمة، كما أن رب العالمين هو من يحاسبهم، وهو أدرى وأرحم بعباده”.

وكانت الشابي تعرضت قبل سنوات لموجة من الانتقاد والسخرية بعدما أبدت استعدادها لـ”التعري” لخدمة القضية الفلسطينية.