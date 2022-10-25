500 دولار شهريًا لمدة عام واحد متاحة للأمريكيين – تعرف على من سيحصل عليها

وطن الدبور – 500 دولار شهريًا لمدة عام واحد متاحة للأمريكيين في الولايات المتحدة كدفعات مباشرة للعائلات الفقيرة حسب دخل معين ولفئة معينة ستبدأ قريبا بالوصول لمن يستحقها.

ومنذ بداية الجائحة وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات مختلفة على مستوى الفيدرالي وايضا الولايات، وقدمت عدة ولايات مساعدات مباشرة غير مساعدات الدولة الفيدرالية التي وصلت لمعظم الأمريكين خلال العام الماضي والذي قبله.

وقدمت ولاية كاليفورنيا مساعدات مباشرة على دفعتين العام الماضي كل منها ٦٠٠ دولار للفرد، حسب المدخول السنوي للفرد أو العائلة.

وقدمت بداية هذا الشهر ايضا مساعدات للتعويض عن أسعار البنزين المرتفعة وصلت إلى مبلغ 1050 دولار للعائلة حسب المدخول السنوي ايضا للعائلة، ووصل الكثير من العائلات والأفراد الدفعات فعليا مع بداية هذا الشهر ومازالت الولاية ترسل الدفعات.

وواحدة من أحدث الدفعات القادمة ايضا هي مبلغ ثابت 500 دولار شهريًا وستقدمه مدينة لونغ بيتش، في ولاية كاليفورنيا.

وقال مسؤولو البرنامج إن الطلبات لم تفتح بعد لكنها ستنطلق «قريبا».

أولئك الذين يتم اختيارهم للمشاركة سيحصلون على 500 دولار شهريًا لمدة عام.

يتم تمويله من قبل قانون Long Beach Recovery، الذي يخصص 1.6 مليون دولار للبرنامج.

من المؤهل للحصول على 500 دولار شهريًا؟

سيوفر هذا الدخل المضمون المدفوعات لأولئك الذين يعيشون ضمن الرمز البريدي 90813 في مدينة لونج بيتش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وهذا يشمل السكان في كمبوديا تاون وماك آرثر بارك وويستسايد السفلى.

كما يجب أن تعيش الأسر التي لديها أطفال عند خط الفقر أو تحته.

وفقًا لبيان صدر مؤخرًا عن مكتب العمدة روبرت جارسيا، فإن الهدف هو تزويد 500 أسرة وحيدة الوالد بالمدفوعات.

أثناء انتظار إطلاق الطلبات، يمكنك التسجيل للحصول على التحديثات عبر الإنترنت هنا.