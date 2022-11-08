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شاهد: نيزك يدمر منزلا بالكامل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

فيديولسعات
بواسطة وطن الدبور
نيزك يسقط على منزل في كاليفورنيا الأمريكية
نيزك يسقط على منزل في كاليفورنيا الأمريكية

هل لك أن تتخيل سقوط نيزك على منزلك؟ هذا ما حصل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

حيث دُمر منزل بالكامل في مقاطعة نيفادا شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جراء سقوط النيزك عليه.

ويبحث المسؤولون في شمال الولاية عما إذا كانت ة الضوء الساطعة التي شوهدت في السماء ليلة الجمعة هي في الحقيقة النيزك سقط على منزل مواطن يدعى داستن بروسيتا وفق شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

نيزك يدمر المنزل بشكل كامل في كاليفورنيا

ودمر الحريق المنزل بالكامل ولحسن الحظ لم يصب أحد من أصحاب المنزل.

واستغرب أحد رجال الإطفاء الأمر، حيث قال: “أحقق في الحرائق منذ 12 عاما، وفي خدمة الإطفاء منذ 25 عاما، ولم يسبق لي أن شاهدت حريقا لهذا السبب”.

وأكدت الشرطة نيتها الاتصال بوكالة ناسا والقوات الجوية للتحقق من الأمر.

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وفقا للخبراء، فإن احتمالات التعرض لصدمة نيزكية “ضئيلة للغاية”، مشيرين إلى أنها حدثت من قبل.

وذكر صاحب المنزل: “أشعر بأنني محظوظ جدا لأنني كنت على بعد 30 قدما من مكان سقوط هذا المشع”.

هذا، وأنشأ أقارب العائلة حسابا للتبرع بعدما فقد الزوجان كل شيء.

وكان انفجار نيزك تشيليابينسك هو الأكبر من نوعه الذي يحدث في الغلاف الجوي للأرض منذ حدث تونغوسكا عام 1908.

وانفجر بقوة أكبر 30 مرة من القنبلة الذرية التي هزت هيروشيما، وفقاً لوكالة ناسا. وأظهرت لقطات فيديو للحدث أن صخرة الفضاء تحترق في وميض من الضوء كان أكثر سطوعاً، لفترة وجيزة، من الشمس، قبل إنشاء طفرة صوتية قوية حطمت الزجاج وأتلفت المباني وجرحت نحو 1200 شخص في المدينة القريبة.

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