شاهد: نيزك يدمر منزلا بالكامل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

هل لك أن تتخيل سقوط نيزك على منزلك؟ هذا ما حصل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

حيث دُمر منزل بالكامل في مقاطعة نيفادا شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جراء سقوط النيزك عليه.

ويبحث المسؤولون في شمال الولاية عما إذا كانت ة الضوء الساطعة التي شوهدت في السماء ليلة الجمعة هي في الحقيقة النيزك سقط على منزل مواطن يدعى داستن بروسيتا وفق شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

ودمر الحريق المنزل بالكامل ولحسن الحظ لم يصب أحد من أصحاب المنزل.

واستغرب أحد رجال الإطفاء الأمر، حيث قال: “أحقق في الحرائق منذ 12 عاما، وفي خدمة الإطفاء منذ 25 عاما، ولم يسبق لي أن شاهدت حريقا لهذا السبب”.

وأكدت الشرطة نيتها الاتصال بوكالة ناسا والقوات الجوية للتحقق من الأمر.

👇🇺🇸💥💥💥 'I heard this big bang!' Meteor in direct hit on man's rural California home – killing one of his dogs and completely destroying the property in ONE-IN-FOUR-TRILLION freak event…: https://t.co/HqiVmQqjs2 pic.twitter.com/uBrg2OUBvt

وفقا للخبراء، فإن احتمالات التعرض لصدمة نيزكية “ضئيلة للغاية”، مشيرين إلى أنها حدثت من قبل.

وذكر صاحب المنزل: “أشعر بأنني محظوظ جدا لأنني كنت على بعد 30 قدما من مكان سقوط هذا المشع”.

هذا، وأنشأ أقارب العائلة حسابا للتبرع بعدما فقد الزوجان كل شيء.

Anyone else just see this crazy flash light up the sky? Captured by my dashcam in El Dorado Hills, CA. pic.twitter.com/4BlzOB5ISD

— Derek Schnell (@DerekKCRA) November 5, 2022