بعد خسارة السعودية أمام بولندا.. أمير سعودي: ارفع راسك – فيديو

بعد خسارة السعودية امام بولندا قال أمير سعودي موجها رسالته للاعب عبد الإله المالكي بعد هفوته المدمرة: ارفع راسك يا عبد الإله.

فقد حرص أمير سعودي بارز على مواساة مواطنه اللاعب عبد الإله المالكي. بعد انتهاء مباراة “الأخضر” أمام نظيره البولندي في كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر.

وتلّقى منتخب السعودية خسارة مؤلمة من بولندا. بنتيجة 0-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية، يوم السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدور المجموعات.

واستغل منتخب بولندا هفوتين في الدفاع السعودي ليهز شباك محمد العويس، ليحقق الفريق الأوروبي فوزه الأول في مونديال قطر.

وتسبب خطأ قاتل من المالكي. وبشكل مباشر في الهدف الثاني لبولندا. إذ فشل في السيطرة على الكرة، لتمر من تحت قدمه، لتصل إلى روبرت ليفاندوفسكي، الذي نجح في تجاوز المدافع السعودي، قبل أن يضع الكرة في الشباك، ليؤمّن النقاط الثلاث لمنتخب بلاده.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حديثاً مقتضباً وودياً بين المالكي ووزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.

وبدأ الفيصل حديثه مع المالكي بالقول: “ارفع راسك يا عبد الإله”. ثم ربّت الوزير السعودي على كتفي اللاعب، وجلس أمامه وبدا وكأنه يشجعه ويحمسه للمباراة المقبلة، فيما كان لاعب الهلال في حالة حزن كبيرة.

وعلى الرغم من الخسارة، إلا أن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب السعودية، بدا واثقاً من قدرة لاعبيه على التأهل إلى الدور الثاني، وتكرار إنجاز مونديال الولايات المتحدة الأمريكية 1994، بالوصول إلى ثمن النهائي.

وطالب رينارد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الجماهير السعودية والعربية بالوقوف خلف الفريق في مباراته المقبلة والحاسمة ضد المكسيك.

وكتب رينارد: “شكراً لكم على دعمكم لنا اليوم، نريد ملعب لوسيل ممتلئاً يوم الأربعاء! لم ننتهِ بعد!”، مرفقاً تغريدته بعلم السعودية.

Thank you for supporting us today, we want a full Lusail Stadium on Wednesday! We’re not finished yet! 🇸🇦 pic.twitter.com/evDyJXb0LX

— Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) November 26, 2022