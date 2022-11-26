مساعدات جديدة بين 450 و 1500 دولار متاحة للأمريكيين

مساعدات جديدة قد تحصل عليها في أمريكا. العديد من الأمريكيين مؤهلون للتقدم بطلب للحصول على دفعة واحدة تصل إلى 1500 دولار ، وقد تم تأجيل الموعد النهائي الأصلي.

حيث تمت الموافقة على تمويل بقيمة 2 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام. لذلك يمكن لسكان نيوجيرسي التقدم بطلب للحصول على خصومات ضريبية حتى بعد الموعد النهائي.

سيكون هناك ما يقرب من 870.000 من مالكي المنازل في نيوجيرسي الذين سيحصلون على 1500 دولار ، لكن يتعين عليهم ان يكون مدخولهم أقل من مبلغ معين.

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تم تأجيل الموعد النهائي الأصلي بما يزيد قليلاً عن شهر حتى عام 2023 ، لذلك لا تنتظر أكثر من ذلك.

كم ستحصل من تلك مساعدات جديدة

سيحصل أصحاب المنازل الذين يكسبون 150 ألف دولار أو أقل على 1500 دولار بينما سيحصل أولئك الذين يكسبون ما بين 150 ألف دولار و 250 ألف دولار على 1000 دولار.

بالنسبة للمستأجرين الذين يكسبون ما يصل إلى 150 ألف دولار ، سيحصلون على 450 دولارًا ، وهناك حوالي 900 ألف مستأجر سيتلقون الدفعات.

للتأهل ، يجب أن يكون المقيمون قد امتلكوا أو استأجروا عقارًا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2019.

المدفوعات متوقع إرسالها في مايو 2023.

تمديد دفع الموعد النهائي

كان الموعد النهائي الأصلي للخصم الضريبي في 30 ديسمبر 2022 ، ولكن تم تأجيله الآن إلى 31 يناير 2023.

مع التمديد ، سيعطي هذا المزيد من سكان جيرسي وقتًا للتقدم بطلب للحصول على تلك الدفعة الضريبية.