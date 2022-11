شاهد كيف تذكر الجمهور التونسي النكبة الفلسطينية في مونديال قطر

تذكر الجمهور التونسي النكبة الفلسطينية بطريقته الخاصة في مونديال قطر، الذي تحول إلى مونديال فلسطيني بإمتياز حيث لم يغب العلم الفلسطيني عن اي من المبارايات.

فقد رفعت الجماهير التونسية علم فلسطين في الدقيقة 48 من المباراة التي جمعت منتخب بلادهم مع أستراليا، السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وذلك إحياءً لذكرى النكبة التي حدثت في العام 1948، وذلك في وقت أصبحت قضية فلسطين ورفض التطبيع مع إسرائيل واحدة من أبرز سمات مونديال قطر.

العلم الذي رفعته الجماهير التونسية كُتب عليه فلسطين حرة، وأراد الجمهور من رفع العلم في الدقيقة 48 على وجه الخصوص، التذكير بما تعرّض له الفلسطينيون من تهجير من ديارهم، إضافة إلى ارتكاب العصابات الصهيونية عشرات المجازر والفظائع في بلدات وقرى فلسطينية.

Tunisian fans raised a huge Palestinian flag on the football pitch during their match against Australia. It reads 'Free Palestine'. pic.twitter.com/m4GYjzt8bl

— DAYS OF PALESTINEᅠ (@DaysOfPal) November 26, 2022