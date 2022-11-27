شاهد مشجع كويتي الأكثر حظا في مونديال قطر (فيديو)

مشجع كويتي انتشر له مقطع فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي كأكثر مشجع حظا في مونديال قطر.

حيث تم تداول مقطع الفيديو بشكل واسع لما يحمل من عفوية ودعابة أضحكت كل من شاهد المقطع وتم إعادة تداوله بشكل واسع.

وقد وصل عدد المشاهدات لأكثر من مليون مشاهدة في ساعات في صفحة واحدة فقط.

مشجع كويتي حظه يفلق الصخر

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وصور مشجع كويتي محظوظ مقعده في أحد المبارايات وعلق عليها، مشوار اربع ساعات لأحضر المباراة وجاء حظي في هذا المقعد.

وصور فتاة تجلس امامه ترتدي قبعة كبيرة حجبت الرؤيا عنه تماما، وعلق أنا شلون أشوف المباراة؟!

مشجع كويتي يتحسر على حظه 💔😂 pic.twitter.com/7zqJjRj6Ux — Gorgeous (@gorgeous4ew) November 27, 2022

المقطع حصل على العديد من التعليقات ايضا ومنهم من شارك تجربته المماثلة ايضا.

ليه ما عملت زي اسماعيل ياسين pic.twitter.com/944Hx0h7gl — محمد عبده (@Mo7_Abdou) November 27, 2022