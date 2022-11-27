الرئيسيةأخبارشاهد مشجع كويتي الأكثر حظا في مونديال قطر (فيديو)

شاهد مشجع كويتي الأكثر حظا في مونديال قطر (فيديو)

كتب الوطن

مشجع كويتي انتشر له مقطع فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي كأكثر مشجع حظا في مونديال قطر.

حيث تم تداول مقطع الفيديو بشكل واسع لما يحمل من عفوية ودعابة أضحكت كل من شاهد المقطع وتم إعادة تداوله بشكل واسع.

وقد وصل عدد المشاهدات لأكثر من مليون مشاهدة في ساعات في صفحة واحدة فقط.

مشجع كويتي حظه يفلق الصخر

- Advertisement -spot_img

وصور مشجع كويتي محظوظ مقعده في أحد المبارايات وعلق عليها، مشوار اربع ساعات لأحضر المباراة وجاء حظي في هذا المقعد.

وصور فتاة تجلس امامه ترتدي قبعة كبيرة حجبت الرؤيا عنه تماما، وعلق أنا شلون أشوف المباراة؟!

إقرأ أيضا: شاهد كيف تذكر الجمهور التونسي النكبة الفلسطينية في مونديال قطر

المقطع حصل على العديد من التعليقات ايضا ومنهم من شارك تجربته المماثلة ايضا.

 

الوطن
الوطن
اقرأ أيضاً
- Advertisment -spot_img

أحدث الأخبار

منوعات

عن موقع الوطن

موقع صحيفة الوطن، من أوائل الصحف العربية على شبكة الإنترنت، تغطية محايدة على مدار الساعة لأهم أخبار الوطن العربي ودول العالم

Contact us: [email protected]

تابعونا

© watan.com جميع الحقوق محفوظة