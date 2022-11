مونديال قطر تحول إلى مونديال رفض التطبيع وهذا ما يزعج الإمارات

مونديال قطر 2022 بشكل طبيعي تحول إلى مونديال رفض التطبيع. الأمر الذي أزعج دولة الإحتلال بشكل طبيعي ولكنه أزعج أيضا الإمارات التي إستثمرت الكثير من أموالها وجهدها في التطبيع.

لتصطدم الإمارات بردة فعل الشعب العربي العريض الذي حضر مونديال قطر بشكل واسع. ولربما هذه المرة الأولى التي يحضر بها جمهور الكرة العربي كأس العالم بهذا الشكل الكبير. لأنه بطبيعة الحال يقام لأول مرة على أرض عربية وقريب من جميع الدول العربية.

وقد إنتشرت العديد من المقاطع والصور والمواقف التي تدعم فلسطين. وترفض الإحتلال وترفض حتى الحديث مع قنواته الإعلامية التي يديرها لأشخاص شاركوا في جيش الإحتلال والقتل.

ولعل ما صدم الإمارات مؤخرا ايضا، هو فيديو تداوله ناشطون ومواقع إعلامية ظهر فيه جماهير مغربية تغني لفلسطين خلال احتفالاتها مساء الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. بفوز منتخب بلادها على نظيره البلجيكي في نهائيات كأس العالم الجارية حالياً في قطر.

والمغرب دولة راهن عليها بن زايد وعمل لسنوات لإدخالها في حظيرة التطبيع مع دولة الإحتلال. ليظهر شعبها بشكل مخالف رافضا للتطبيع بكل أشكاله ومعلنا كبقية الشعوب تضامنه مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وفاز أسود الأطلس على ثاني أفضل فريق في العالم، في مباراة قدم فيها الفريق العربي أداء مميزاً. ليقترب شيئاً من التأهل من دور المجموعات.

وبعد المباراة، شوهد المشجعون المغاربة في سوق واقف بالدوحة يرتدون الكوفية ويرددون ترنيمة فلسطينية شهيرة، بحسب ما رصد موقع Middle east eye البريطاني الأحد.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أصبح المغرب رابع دولة عربية تطبّع العلاقات مع إسرائيل، إلا أن انتقادات شعبية كبيرة رافقت هذه الاتفاقية وما تبعها.

"To our beloved Palestine, the most beautiful of all countries"

Morocco World Cup fans sing in solidarity with Palestine in Qatar. The North African country went on to beat Belgium today in a historic 2-0 win, their first World Cup victory in 24 years pic.twitter.com/EbBUZJDITf

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 27, 2022