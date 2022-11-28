Monday, November 28, 2022
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شاهد ماذا فعل رونالدو مع طفل في مونديال قطر وأثار ضجة كبيرة

كتب الوطن
رونالدو مع طفل
رونالدو مع طفل

لا شك أن جمبع تحركات الأسطورة رونالدو مراقبة من الجميع وخصوصا محبيه والإعلام الذي يلاحقه اينما حل، حتى أن الإعلام يتابع أخبار حمل زوجته لحظة بلحظة أكثر من طبيبها المشرف على حملها.

حيث تصدر الأسطورة كريستيانو رونالدو، من جديد عناوين الصحف والمواقع الرياضية. وهذه المرة ليس لممارسة هوايته المفضلة. بتسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية. بل لتأثير بساطته وتواضعه مع أحد الأطفال في الممر المؤدي لأرضية ملعب “لوسيل”، قبل خوض مباراة البرتغال وأوروغواي. التي انتهت بفوز المنتخب الأوروبي بثنائية نظيفة في كأس العالم.

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وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو نشرته شبكة “بي إن”، في مختلف حساباتها في عالم “السوشيال ميديا”. ظهر خلاله هداف البرتغال التاريخي رونالدو. وهو يصافح أحد الأطفال، وكأنه يتبادل التحية مع أحد أصدقائه في الفريق الآخر. ما أصاب الطفل بحالة من الذهول، كما وضح في ردة فعله في الفيديو الموثق.

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وجاءت مصافحة كريستيانو للطفل، كمكافأة على شجاعته وثقته بنفسه، حين بادر بمد يده، على أمل أن يبادله الميغا ستار المصافحة، وهو ما حدث بالفعل، بحصوله على لقطة لن تفارقه أبدا، وسط دهشة واستغراب باقي الأطفال، الذين عضوا أصابع الندم، على الاكتفاء برؤية زميلهم، وهو يصافح ملك كرة القدم.

رونالدو مع طفل حديث وسائل الإعلام

مقطع الفيديو تم إعادة نشره وتداوله بشكل كبير على وسائل التواصل الإجتماعي. وحصل على الكثير من التعليقات التي تحسد الطفل على هذا الموقف الذي بالطبع لن ينساه طول حياته.

 

الوطن
الوطن
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