ظافر وجواد الريماوي.. شقيقان استشهدا خلال مواجهات مع الاحتلال (فيديو)

ظافر وجواد الريماوي.. شقيقان استشهدا خلال مواجهات اليوم مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في رام الله الضفة الغربية.

حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الثلاثاء، استشهاد شقيقين برصاص جنود الاحتلال، ليرتفع بذلك عدد الشهداء.. الذين ارتقوا اليوم إلى 3.

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وأعلنت الوزارة في بيان، استشهاد الشاب جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 عاماً) من بلدة كفر عين، شمالي رام الله، جراء تعرضه لرصاصة في الحوض، وإصابة شقيقه ظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (21 عاماً) بجروح خطيرة نتيجة رصاصة في الصدر، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما.

وبعدها بدقائق فقط، أصدرت الوزارة بيانا ثانيا يفيد باستشهاد الشاب ظافر متأثراً بإصابته.

إستشهاد ظافر وجواد الريماوي

وفي ساعة مبكرة من فجر اليوم، قالت وزارة الصحة إن “مواطنا استشهد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة بيت أمر قرب الخليل”.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد ذكرت في بيان سابق، أن طواقمها قد تعاملت مع 22 إصابة خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر قرب الخليل.

وأشارت في بيانها إلى أن “بين المصابين 9 بالرصاص الحي و5 بالرصاص المعدني و8 بحالات الاختناق جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع”.

وقال شهود عيان إن “مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وقوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت أمّر”.

فيديو| الاحتلال يسحب آلية أعطبها الشبان خلال مواجهات عنيفة في بلدة بيت أمر شمال الخليل. pic.twitter.com/OtrhPlEAJ5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 28, 2022

وأشار الشهود إلى أن “الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحيّ والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق شبّانٌ قواته بالحجارة”.

وعادة ما تندلع مواجهات في بلدة بيت أمّر التي تقع على شارع عام، ويقيم الجيش الإسرائيلي برجًا عسكريًا عند مدخلها.