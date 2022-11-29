السعودية تدرس استضافة كأس العالم 2030 بعد محاربة مونديال قطر لسنوات

تدرس السعودية إستضافة كأس العالم 2030، وهي البطولة التي حارب وحاصرت قطر من أجل أن تلغي تنزظيمها للبطولة بإعتبار أن تنظيم مثل تلك البطولات ليس من إختصاص الدول العربية. وخصوصا الصغيرة مثل قطر.

بعد مجاح مونديال قطر السعودية تدرس استضافة كأس العالم 2030

وبعد النجاح الكبير الذي حققته دولة قطر بتنظيمها للمونديال والذي أشاد به العدو قبل الصديق. كشف وزير السياحة السعودي “أحمد الخطيب”، الثلاثاء، أن المملكة تدرس تقديم عرض مشترك مع مصر واليونان؛ لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.

- Advertisement -

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها “الخطيب” مع وكالة “بلومبرج” في الرياض.

وقال “الخطيب”: “ندرس تقديم عرض مع اليونان ومصر ونتمنى أن يكون عرضا ناجحا”.

وتابع: “بالتأكيد ستستثمر الدول الثلاث بكثافة في البنية التحتية وستكون جاهزة بالتأكيد، وأنا أعلم بحلول ذلك الوقت أن المملكة سيكون لديها أحدث الملاعب ومناطق المشجعين”.

يذكر ان السعودية ضمنت بالفعل استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029، وسباق “الفورمولا 1” السنوي، والعديد من مباريات الملاكمة رفيعة المستوى.

وكانت السعودية بقيادة الإمارات دخلت في تحالف لحصار قطر لسنوات. وكان من ضمن شروطها لفك الحصار هو تنازل قطر عن تنظيم كأس العالم. قبل أن تصل الدول الخمس إلى إتفاق لفك الجصار والتنازل عن جميع الشروط التي وضعتها. بما فيها التنازل عن تمظيم كأس العالم.

ومازالت الإمارات حتى اللحظة تحارب كأس العالم في قطر بكل قوتها. حيث يكتل كل الكتاب والذباب التابعين للإمارات يوميا العديد من التغريدات والمقالات ضد المونديال. ويتحدث البعض عن فشل التنظيم.

مباراة اسبانيا و كوستريكا استاد الثمامة فاضي من الجمهور … — حمد المزروعي (@uae_3G) November 23, 2022

ونجحت قطر بتنظيم المونديال الذي أبهر العالم كله.