الأربعاء, نوفمبر 30, 2022
الرئيسيةمنوعاتلصحة الكبد 3 مشروبات منزلية وسهلة التحضير لا تتركها

لصحة الكبد 3 مشروبات منزلية وسهلة التحضير لا تتركها

يحتاج الكبد إلى بعض السوائل المهمة التي تساهم في تطهيره

كتب الوطن
لصحة الكبد 3 مشروبات منزلية وسهلة التحضير لا تتركها
لصحة الكبد 3 مشروبات منزلية وسهلة التحضير لا تتركها

الوطن – 3 مشروبات منزلية وسهلة التحضير يجب على كل شخص عدم التهاون بها والاستمرار بشربها لصحة الكبد. وخصوصا مع الأعمار المتقدمة.

ففي السنوات الأخيرة، اتجه الناس إلى استهلاك مشروبات مختلفة للتخلّص من سموم الكبد بشكل طبيعي. وأدركوا أن الاهتمام بهذا العضو الحيوي ضروري من أجل اكتساب نوعية حياة مثالية. فالكبد الصحيح مؤهل للقيام بخمسمئة عملية منقذة للحياة.

حتى يتمكن الكبد من أداء وظائفه. مثل إزالة السموم وتنشيط الأنزيمات، يحتاج إلى بعض السوائل المهمة التي تساهم في تطهيره. وكذا إلى تطبيق بعض العادات والأساليب الصحية الأخرى كتناول الألياف. والابتعاد من الأملاح، وممارسة التمارين الرياضية، وغير ذلك.

- Advertisement -spot_img

ويمكن لعادات بسيطة لصحة الكبد. مثل شرب كمية كافية من الماء يومياً أن تمنح العافية لصحتك. إذ، يسمح الماء بامتصاص العناصر الغذائية الأساسية. ويزودك بالطاقة، ويساعد في تحسين وظائف الجهاز الهضمي، والتخلّص من السموم والفضلات.

ومع ذلك، فإن الماء ليس الشراب الوحيد الذي يمكن استخدامه للحفاظ على الترطيب الكافي يومياً. يمكنك أيضاً الاستفادة من بعض المشروبات المنزلية الصنع، وفق موقع ستب توهيلث.

شاهد: نيزك يدمر منزلا بالكامل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

تعرف على 3 مشروبات منزلية وسهلة التحضير لصحة الكبد

1 ــ عصير التفاح والليمون مع القرفة

عصير التفاح والليمون مع القرفة
عصير التفاح والليمون مع القرفة

تحقق أولاً من موانع استخدام القرفة وإمكانية تناولها من دون مشاكل.

المكونات: تفاحتان وعود من القرفة مع الماء.

الطريقة: – اغسل التفاح مع قشره، وقطعه إلى مكعبات، واتركه في الماء. ومن ثم اغل كوباً من الماء، وأضف عود القرفة.

– خفف النار وغط الوعاء واترك القرفة بضع دقائق حتى تنضج. – أطفئ النار وانقل جميع المكونات إلى الخلاط. – أضف مكعبات الثلج واشربه.

2 ــ مشروب الفراولة والبطيخ وإكليل الجبل

مشروب الفراولة والبطيخ وإكليل الجبل
مشروب الفراولة والبطيخ وإكليل الجبل

المكونات: ثمار البطيخ (بحسب الحاجة). غصن من إكليل الجبل. كوب فراولة (170 مل) مع الماء.

الطريقة – اغسل الفراولة، وأزل السيقان، وقطّعها إلى مكعبات أو شرائح. وبعدها اختر قطعة من البطيخ وقشرها. ومن ثم أضفها مع القليل من الماء إلى الخلاط. ثم انزع أوراق غصن إكليل الجبل وأضفها إلى المشروب. – قلّب المشروب بملعقة لدمجه جيداً.

3 ــ مشروب الشمندر والليمون

مشروب الشمندر والليمون
مشروب الشمندر والليمون

عصير البنجر والقليل من عصير الليمون يزيل السموم من الكبد، ويضيف مضادات الأكسدة والألياف إلى نظامك الغذائي.

المكونات: عصير ليمون. جذر بنجر كبير. كوب ماء (250 مل). تفاحة حمراء.

الطريقة – اغسل الشمندر، وقطعه إلى شرائح رفيعة. – ضعه في الخلاط مع الماء. – أضف عصير الليمون. – تذوقه واحصل على النكهة والقوام الذي تحبه.

– و أيضا يمكنك إضافة تفاحة حمراء لتخفيف نكهة البنجر.

المصدر:موقع ستب توهيلث- تحرير الوطن
الوطن
الوطن
اقرأ أيضاً
منوعات

الطلب يزداد بشكل جنوني على السائل الأبيض، بعد اكتشاف فوائده المذهلة للبالغين

اقتصاد

مصر: ضبط طن ونصف فسيخ صالح للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ .. والمديرية تكافيء الموظفين

منوعات

مشروبات الطاقة تحتوي على السائل المنوي للثيران.. لكن كيف استخرجوه؟!

أخبار

دراسة حديثة: هكذا يؤثر الارتباط العاطفي “سلباً” على الصحة

أرشيف - غير مصنف

نشطاء يطالبون بتجربة اختراع الجيش المصري على «ضاحي خلفان» المصاب بالإيدز

أرشيف - غير مصنف

خمس حقائق ” صادمة ” عن الوجبات السريعة

- Advertisment -spot_img

أحدث الأخبار

السعودية تدرس استضافة كأس العالم 2030 بعد محاربة مونديال قطر لسنوات

مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع قانون لحماية الزواج من نفس الجنس

مدرب البرازيل وجد الشاب الفلسطيني الذي بحث عنه.. تعرف عليه (صور-فيديو)

3 نساء لإدارة هذه المباراة بكأس العالم لأول مرة (صور)!!

بطائرة خاصة أمير قطر يوجه دعوة لمدرسة في الكويت لحضور كأس العالم

شاهد ماذا فعل رونالدو مع طفل في مونديال قطر وأثار ضجة كبيرة

ظافر وجواد الريماوي.. شقيقان استشهدا خلال مواجهات مع الاحتلال (فيديو)

شاهد وفاة عريس أردني بعد 10 أيام من زفافه.. هذا ما قالته حماته!

منوعات

هذا ما سيحصل لهاتف “آيفون 15” تعديل كامل

2500 شخص عراة على البحر لهذا السبب! صور

وفاة مدرب سوري بسبب ركلة جزاء.. والحكم يستكمل المباراة

مادلين طبر: كنت أتمنى أن أصبح راقصة.. قدر الله وما شاء فعل!

شمس الكويتية زعلانة على ملك بريطانيا الجديد لهذا السبب!

تسلا أغلقت السيارة على مالكها حتى يدفع 26000 دولار مقابل بطارية جديدة

عن موقع الوطن

موقع صحيفة الوطن، من أوائل الصحف العربية على شبكة الإنترنت، تغطية محايدة على مدار الساعة لأهم أخبار الوطن العربي ودول العالم

Contact us: [email protected]

تابعونا

© watan.com جميع الحقوق محفوظة