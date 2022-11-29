لصحة الكبد 3 مشروبات منزلية وسهلة التحضير لا تتركها

الوطن – 3 مشروبات منزلية وسهلة التحضير يجب على كل شخص عدم التهاون بها والاستمرار بشربها لصحة الكبد. وخصوصا مع الأعمار المتقدمة.

ففي السنوات الأخيرة، اتجه الناس إلى استهلاك مشروبات مختلفة للتخلّص من سموم الكبد بشكل طبيعي. وأدركوا أن الاهتمام بهذا العضو الحيوي ضروري من أجل اكتساب نوعية حياة مثالية. فالكبد الصحيح مؤهل للقيام بخمسمئة عملية منقذة للحياة.

حتى يتمكن الكبد من أداء وظائفه. مثل إزالة السموم وتنشيط الأنزيمات، يحتاج إلى بعض السوائل المهمة التي تساهم في تطهيره. وكذا إلى تطبيق بعض العادات والأساليب الصحية الأخرى كتناول الألياف. والابتعاد من الأملاح، وممارسة التمارين الرياضية، وغير ذلك.

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ويمكن لعادات بسيطة لصحة الكبد. مثل شرب كمية كافية من الماء يومياً أن تمنح العافية لصحتك. إذ، يسمح الماء بامتصاص العناصر الغذائية الأساسية. ويزودك بالطاقة، ويساعد في تحسين وظائف الجهاز الهضمي، والتخلّص من السموم والفضلات.

ومع ذلك، فإن الماء ليس الشراب الوحيد الذي يمكن استخدامه للحفاظ على الترطيب الكافي يومياً. يمكنك أيضاً الاستفادة من بعض المشروبات المنزلية الصنع، وفق موقع ستب توهيلث.

تعرف على 3 مشروبات منزلية وسهلة التحضير لصحة الكبد

1 ــ عصير التفاح والليمون مع القرفة

تحقق أولاً من موانع استخدام القرفة وإمكانية تناولها من دون مشاكل.

المكونات: تفاحتان وعود من القرفة مع الماء.

الطريقة: – اغسل التفاح مع قشره، وقطعه إلى مكعبات، واتركه في الماء. ومن ثم اغل كوباً من الماء، وأضف عود القرفة.

– خفف النار وغط الوعاء واترك القرفة بضع دقائق حتى تنضج. – أطفئ النار وانقل جميع المكونات إلى الخلاط. – أضف مكعبات الثلج واشربه.

2 ــ مشروب الفراولة والبطيخ وإكليل الجبل

المكونات: ثمار البطيخ (بحسب الحاجة). غصن من إكليل الجبل. كوب فراولة (170 مل) مع الماء.

الطريقة – اغسل الفراولة، وأزل السيقان، وقطّعها إلى مكعبات أو شرائح. وبعدها اختر قطعة من البطيخ وقشرها. ومن ثم أضفها مع القليل من الماء إلى الخلاط. ثم انزع أوراق غصن إكليل الجبل وأضفها إلى المشروب. – قلّب المشروب بملعقة لدمجه جيداً.

3 ــ مشروب الشمندر والليمون

عصير البنجر والقليل من عصير الليمون يزيل السموم من الكبد، ويضيف مضادات الأكسدة والألياف إلى نظامك الغذائي.

المكونات: عصير ليمون. جذر بنجر كبير. كوب ماء (250 مل). تفاحة حمراء.

الطريقة – اغسل الشمندر، وقطعه إلى شرائح رفيعة. – ضعه في الخلاط مع الماء. – أضف عصير الليمون. – تذوقه واحصل على النكهة والقوام الذي تحبه.

– و أيضا يمكنك إضافة تفاحة حمراء لتخفيف نكهة البنجر.