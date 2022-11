مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع قانون لحماية الزواج من نفس الجنس

الوطن – أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعًا يوم الثلاثاء من شأنه تقنين الحماية الفيدرالية لزواج الأزواج من نفس الجنس والأزواج من أعراق مختلفة، مع حصول الديمقراطيين على أصوات كافية للتغلب على معارضة معظم الجمهوريين.

تمت الموافقة على ما أطلق عليه قانون احترام الزواج 61-36. بدعم من جميع الديمقراطيين و 12 صوتًا للحزب الجمهوري. بعد هزيمة التعطيل ورفض ثلاثة تعديلات قدمها الجمهوريون المعارضون لمشروع القانون.

يعود الإجراء الآن إلى مجلس النواب للتصويت النهائي. قبل أن يذهب إلى الرئيس جو بايدن، الذي قال إنه يتطلع إلى التوقيع عليه ليصبح قانونا.

وقال بايدن في بيان: «مع إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم من الحزبين لقانون “احترام الزواج”. فإن الولايات المتحدة على وشك إعادة تأكيد حقيقة أساسية: الحب هو الحب. ويجب أن يكون للأمريكيين الحق في الزواج من الشخص الذي يحبونه».

يعكس تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي الدعم العام المتزايد بسرعة لزواج المثليين القانوني. والذي وصل إلى مستوى جديد بلغ 71٪ في استطلاعات جالوب في يونيو. ارتفاعًا من 27٪ فقط في عام 1996، عندما بدأت جالوب لأول مرة في استطلاع هذه القضية.

قال مؤلف مشروع القانون، السناتور تامي بالدوين، ديمقراطي من ويسكونسن، أول مشرع مثلي الجنس علنًا: «إننا نحدث فرقًا إيجابيًا حقًا في حياة الناس من خلال خلق اليقين بأن قدرتهم على حماية أسرهم ستكون دائمة».

قام بالدوين بمراجعة الإجراء للفوز ببعض أصوات الجمهوريين. من خلال إضافة لغة لتوضيح أن المنظمات الدينية لن تكون مطالبة بإجراء زيجات من نفس الجنس وأن الحكومة الفيدرالية لن تكون مطالبة بحماية تعدد الزوجات.

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، ديمقراطي من نيويورك، قبل التصويت يوم الثلاثاء إنه كان يرتدي نفس ربطة العنق التي كان يرتديها في حفل زفاف ابنته وزوجتها. وقال للصحفيين «الأمر شخصي بالنسبة لي».

وكتب بتغريدة اطلع عليها موقع الوطن قال فيها: “لقد اتصلت للتو بابنتي وزوجتها – اللذان يتوقعان طفلًا في الربيع المقبل – لإعلامهما بأن مجلس الشيوخ هذا أقر قانون احترام الزواج! يا له من يوم عظيم!”

ولم يعلم الوطن كيف سينجب الطفل القادم من ابنته وزوجتها، حيث لم يوضح الطريقة.

I just called my daughter and her wife—who are expecting a baby next spring—to let them know that this Senate passed the Respect for Marriage Act!

What a great day! pic.twitter.com/K3ZKM7r5Zo

— Chuck Schumer (@SenSchumer) November 29, 2022