3 نساء لإدارة هذه المباراة بكأس العالم لأول مرة (صور)!!

3 نساء طاقم تحكيم كامل من الجنس اللطيف ولأول مرة في بطولة كأس العالم.

حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أسماء أول طاقم تحكيم نسائي خالص في كأس العالم لإدارة مباراة كوستاريكا وألمانيا بالمجموعة الخامسة يوم الخميس 1 ديسمبر/كانون الأول.

بحسب التصريحات ذاتها، فإن كلاً من الفرنسية ستيفاني فرابار والبرازيلية نيوزا باك والمكسيكية كارين دياز سيصبحن معاً أول طاقم تحكيم نسائي خالص يدير مباراة في كأس العالم للرجال.

وستكون فرابار، التي كانت الحكم الرابع في مباراة المجموعة الثالثة بين بولندا والمكسيك الأسبوع الماضي، الحكم الرئيسي لتحقق إنجازاً جديداً في مسيرتها، بعد أن أصبحت أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال في مارس/آذار الماضي وكذلك مباراة في دوري أبطال أوروبا عام 2020.

وسيساعد الفرنسية البالغة من العمر 38 عاماً البرازيلية نيوزا والمكسيكية دياز. كما تشارك بالبطولة في قطر سليمة موكانسانغا من رواندا. وياماشيتا يوشيمي من اليابان.

على صعيد آخر. تعتبر مشاركة النساء ضمن قائمة الحكام في مونديال قطر 2022 سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ كأس العالم لبطولات فيفا، وقد كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن ذلك لأول مرة في مايو/أيار الماضي.

إذ ضمت القائمة كلاً من الفرنسية ستيفاني فرابار، والرواندية ساليما موكاسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا، إضافة إلى ثلاث حكمات مساعدات: البرازيلية نويزا باك، والمكسيكية كارين دياز ميدينا، والأمريكية كاثرين نيسبيت.

Kathryn Nesbitt today became one of six female officials to make history, being appointed to the #WorldCup. For the first time. Ever.

Quite a journey for a "kid who started as a summer job" who up to two weeks before the 2019 @FIFAWWC, was a professor of chemistry.

Her story.

— FIFA.com (@FIFAcom) May 19, 2022