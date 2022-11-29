الثلاثاء, نوفمبر 29, 2022
الرئيسيةأخبار3 نساء لإدارة هذه المباراة بكأس العالم لأول مرة (صور)!!

3 نساء لإدارة هذه المباراة بكأس العالم لأول مرة (صور)!!

كتب الوطن
3 نساء طاقم تحكيم كامل من الجتس اللطيف
3 نساء طاقم تحكيم كامل من الجتس اللطيف

3 نساء طاقم تحكيم كامل من الجنس اللطيف ولأول مرة في بطولة كأس العالم.

حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أسماء أول طاقم تحكيم نسائي خالص في كأس العالم لإدارة مباراة كوستاريكا وألمانيا بالمجموعة الخامسة يوم الخميس 1 ديسمبر/كانون الأول.

بحسب التصريحات ذاتها، فإن كلاً من الفرنسية ستيفاني فرابار والبرازيلية نيوزا باك والمكسيكية كارين دياز سيصبحن معاً أول طاقم تحكيم نسائي خالص يدير مباراة في كأس العالم للرجال.

إقرأ أيضا: خليل البلوشي يبكي على الهواء والسبب والدته (فيديو)

- Advertisement -spot_img

وستكون فرابار، التي كانت الحكم الرابع في مباراة المجموعة الثالثة بين بولندا والمكسيك الأسبوع الماضي، الحكم الرئيسي لتحقق إنجازاً جديداً في مسيرتها، بعد أن أصبحت أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال في مارس/آذار الماضي وكذلك مباراة في دوري أبطال أوروبا عام 2020.

3 نساء طاقم تحكيم كامل في كأس العالم

3 نساء طاقم تحكيم كامل من الجتس اللطيف
3 نساء طاقم تحكيم كامل من الجتس اللطيف

وسيساعد الفرنسية البالغة من العمر 38 عاماً البرازيلية نيوزا والمكسيكية دياز. كما تشارك بالبطولة في قطر سليمة موكانسانغا من رواندا. وياماشيتا يوشيمي من اليابان.

على صعيد آخر. تعتبر مشاركة النساء ضمن قائمة الحكام في مونديال قطر 2022 سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ كأس العالم لبطولات فيفا، وقد كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن ذلك لأول مرة في مايو/أيار الماضي.

إذ ضمت القائمة كلاً من الفرنسية ستيفاني فرابار، والرواندية ساليما موكاسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا، إضافة إلى ثلاث حكمات مساعدات: البرازيلية نويزا باك، والمكسيكية كارين دياز ميدينا، والأمريكية كاثرين نيسبيت.

 

في تلك الأثناء، قال رئيس لجنة الحكام كولينا: “هي المرة الأولى في التاريخ التي تُحكّم فيها سيدات بعض مباريات البطولة. وما هذا إلا ثمرة للجهود الحثيثة التي انطلقت منذ عدة سنوات. في سبيل نشر حكام إناث في بطولات فيفا للذكور الناشئين والكبار”.

وأضاف: “وبهذا نؤكد بوضوح أن كل ما يهمنا هو الجودة وليس الجنس. وأنا آمل أن يُنظر في المستقبل إلى وجود حكمات في مباريات النخبة لأهم منافسات الرجال على أنه أمر طبيعي”.

كما علق كولينا بالقول: “من حقهن الوجود في كأس العالم فيفا. لأنهن يؤدين أدوارهن باستمرار وبمستوى عالٍ جداً، وهذا هو أهم عامل بالنسبة لنا”.

الوطن
الوطن
اقرأ أيضاً
الرياضة

مدرب البرازيل وجد الشاب الفلسطيني الذي بحث عنه.. تعرف عليه (صور-فيديو)

أخبار

بطائرة خاصة أمير قطر يوجه دعوة لمدرسة في الكويت لحضور كأس العالم

الرياضة

شاهد ماذا فعل رونالدو مع طفل في مونديال قطر وأثار ضجة كبيرة

تقارير

خليل البلوشي يبكي على الهواء والسبب والدته (فيديو)

تقارير

مونديال قطر تحول إلى مونديال رفض التطبيع وهذا ما يزعج الإمارات

الرياضة

شاهد مشجع كويتي الأكثر حظا في مونديال قطر (فيديو)

- Advertisment -spot_img

أحدث الأخبار

مدرب البرازيل وجد الشاب الفلسطيني الذي بحث عنه.. تعرف عليه (صور-فيديو)

بطائرة خاصة أمير قطر يوجه دعوة لمدرسة في الكويت لحضور كأس العالم

شاهد ماذا فعل رونالدو مع طفل في مونديال قطر وأثار ضجة كبيرة

ظافر وجواد الريماوي.. شقيقان استشهدا خلال مواجهات مع الاحتلال (فيديو)

شاهد وفاة عريس أردني بعد 10 أيام من زفافه.. هذا ما قالته حماته!

خليل البلوشي يبكي على الهواء والسبب والدته (فيديو)

إختفاء هواتف آيفون 14 برو، وبرو ماكس من الأسواق قريبا

الصين تتسبب بهبوط أسعار النفط لتسجل أدنى مستوى لها منذ أشهر

منوعات

هذا ما سيحصل لهاتف “آيفون 15” تعديل كامل

2500 شخص عراة على البحر لهذا السبب! صور

وفاة مدرب سوري بسبب ركلة جزاء.. والحكم يستكمل المباراة

مادلين طبر: كنت أتمنى أن أصبح راقصة.. قدر الله وما شاء فعل!

شمس الكويتية زعلانة على ملك بريطانيا الجديد لهذا السبب!

تسلا أغلقت السيارة على مالكها حتى يدفع 26000 دولار مقابل بطارية جديدة

عن موقع الوطن

موقع صحيفة الوطن، من أوائل الصحف العربية على شبكة الإنترنت، تغطية محايدة على مدار الساعة لأهم أخبار الوطن العربي ودول العالم

Contact us: [email protected]

تابعونا

© watan.com جميع الحقوق محفوظة