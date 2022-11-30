الأربعاء, نوفمبر 30, 2022
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آيس بولار بار.. بار حلال جديد في السعودية

يسمح بالرقص والمشروبات ولكن الحلال فقط

كتب الوطن
آيس بولار بار.. بار حلال جديد في السعودية
آيس بولار بار.. بار حلال جديد في السعودية

الوطن – آيس بولار بار هو اسم البار الحلال الجديد في السعودية. حيث تم إفتتاحه مع مهرجان موسم الرياض 2022. الذي قلب السعودية رأسا على عقب في فترة زمنية قصيرة. وهذا البار ليس الأول ولاالوحيد فقد تم إفتتاح أكثر من بار ونادي ليلي والذي يطلق عليه نادي ليلي حلال أو بار حلال.

البار الحلال الجديد يشبه موقعا جليديا قطبيا. حيث يحصل فيه الزوار على المعاطف. إذ تكون درجة الحرارة منخفضة لسبعة درجات تحت الصفر مثلا. فأنت مرحب بك في حانة من جليد وبمشروبك “غير الكحولي”. و فرقة “دي جي” التي تسمعنا بعض الإيقاعات الجنونية. فتجد نفسك ترقص مع الموظفين الذين يرقصون أيضًا… بالطبع عليك أن ترقص إذا كنت تريد أن تدفئ نفسك!

هذه التجربة التي تبلغ مدتها 30 دقيقة هي تجربة مدهشة وتبلغ تكلفتها فقط 132 ريالاً سعوديًا. ولا يُسمح لمن هم دون سن 14 عامًا دخولها.

آيس بولار بار أحدث بار حلال في موسم الرياض

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سعوديون يرقصون في حانة “بولار آيس بار”، المصنوعة من الجليد. التي افتتحت حديثًا في الرياض. حيث الإيقاعات الموسيقية ويتم تقديم مشروبات غير كحولية. ضمن “موسم الرياض”، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه.

سعوديون يقفون على خلفية حانة “بولار آيس بار”، المصنوعة من الجليد. التي افتتحت حديثًا في الرياض. حيث الإيقاعات الموسيقية ويتم تقديم مشروبات غير كحولية. ضمن “موسم الرياض”، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، 28 نوفمبر 2022

المصدر:الوطن
الوطن
الوطن
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