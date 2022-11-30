الوطن – ما هو المبلغ الذي سيحصل عليه المنتخب الأمريكي من كأس العالم؟ وكيف يقارن مع دول أخرى مشاركة في مونديال قطر الحالي؟

تعتمد معظم أموال الجائزة على المكان الذي تنتهي فيه الفرق في كأس العالم. سيخصص الفيفا، منظم الحدث، 440 مليون دولار للمنتخبات الوطنية 32، بما في ذلك 9 ملايين دولار للفرق 16 التي تم إقصاؤها في دور المجموعات، و 13 مليون دولار للفرق التي خرجت في جولة 16. تليها مبالغ متصاعدة تتوج بـ 30 مليون دولار للمركز الثاني و 42 مليون دولار للفائز.

يحدد كل اتحاد وطني لكرة القدم كيفية تقسيم هذه الأموال. لكن مدفوعات الولايات المتحدة تم تحديدها بالفعل من خلال اتفاقية مساومة جماعية – وسيذهب جزء من الأموال إلى فريق السيدات الأمريكي، على الرغم من أنهن لا يلعبن في البطولة.

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سيحصل الأعضاء الـ 23 في المنتخب الأمريكي للرجال على راتب قدره 10000 دولار لكل مباراة في قطر. بينما سيتم توزيع 90٪ من مكافأة الفيفا التي يكسبونها بالتساوي بين 46 عضوًا في فرق الرجال والسيدات.

بعد التأهل لدور ال ١٦، تجاوز لاعبو المنتخب الأمريكي بالفعل الحد الأدنى للدفع البالغ 206 آلاف دولار. وسيحصل كل لاعب على 294 ألف دولار إذا خسر الفريق بعد مباراة السبت ضد هولندا (سيحصل فريق النساء الأمريكيات على 254 ألف دولار، والفرق هو المبلغ المدفوع لكل لعبة).

ويصبح الأمر أكثر ربحًا من هناك. إذا تغلبت الولايات المتحدة على الهولنديين وخسرت في ربع النهائي، فإن كل لاعب أمريكي للرجال سيحقق 383 ألف دولار. بينما سيحصل على 559 ألف دولار في حال الحصول على المركز الرابع، و 696 ألف دولار للثالث، و 794 ألف دولار للثاني و 892 ألف دولار للفوز بالبطولة.

سيحصل فريق السيدات على شيكات سمينة بشكل مماثل، حيث سيحصل على 822000 دولار إذا فاز فريق الرجال بكأس العالم لأول مرة على الإطلاق (وهو ما يمنحه صانعو الاحتمالات فرصة بنسبة 1٪ للحدوث، وهو أفضل 12 احتمالًا في البلدان المتنافسة).

يأتي هيكل الأجور الفريد لكرة القدم الأمريكية. الذي يمنح بعض أموال الجائزة من قطر لفريقها النسائي/ بعد نزاع عمالي رفيع المستوى استمر لسنوات حول الأجور الأعلى لفريق الرجال الأمريكي. على الرغم من تاريخ فريق السيدات الطويل في التفوق على الرجال على المسرح الدولي.

كما ستقسم فرق الرجال والسيدات الأمريكية حصة متساوية في كأس العالم للسيدات 2023، على الرغم من أنه من المتوقع أن يبلغ مجموع جوائز تلك البطولة حوالي 60 مليون دولار. أي حوالي 15٪ من كأس العالم في قطر.

الأجور لكأس العالم في الولايات المتحدة يتفوق على أقرانه

كوريا الجنوبية

وبالمقارنة، منحت كوريا الجنوبية كل لاعب مكافأة قدرها 15000 دولار تقريبًا لجعل الفريق وستدفع له حوالي 23000 دولار لكل فوز وحوالي 8000 دولار لكل سحب، حسبما قال المتحدث باسم الفريق جاي آهن لمجلة فوربس في تعليقات عبر البريد الإلكتروني قبل كأس العالم.

سيحصل اللاعبون أيضًا على مكافآت قدرها 76000 دولار للتقدم إلى ما بعد دور المجموعات. ومكافآت قدرها 150 ألف دولار للوصول إلى ربع النهائي. بإجمالي حوالي 390 ألف دولار إذا لم تهزم كوريا بأعجوبة. لكن بعد الخسارة أمام غانا يوم الاثنين، تبددت آمال كوريا في التقدم.

ألمانيا

قال المتحدث باسم الفريق فرانزيسكا فولي لمجلة فوربس إن اللاعبين الألمان سيحصلون على مكافآت تبلغ حوالي 415000 دولار مع بطولة كأس العالم. مع مكافأة قدرها 52000 دولار تقريبًا لكل لاعب إذا وصلت ألمانيا إلى دور الـ16. وتحتاج إلى الفوز على كوستاريكا يوم الخميس ونتيجة سيئة من اليابان للقيام بذلك.

الدانمرك

يكسب لاعبو الدنمارك مكافأة قدرها 124 ألف دولار لتكوين الفريق ويمكنهم الحصول على ما يصل إلى 688 ألف دولار في حالة فوز الفريق بكل شيء، وفقًا لموقع اتحاد اللاعبين الدنماركي.

أستراليا

يحصل اللاعبون الأستراليون على مكافأة قائمة تبلغ حوالي 150 ألف دولار. ويقسمون حصة 50% من أي جوائز مالية أخرى، مما يضع إجمالي التعويضات المحتملة عند حوالي 680 ألف دولار. وفقًا لتقرير في Sydney Morning-Herald.

السنغال

ربما لن يتصدر أي تعويض المكافأة الفريدة التي حصل عليها اللاعبون السنغاليون للتأهل لكأس العالم بالفوز بكأس الأمم الأفريقية في فبراير. حصل كل لاعب على جائزة نقدية قدرها 87000 دولار و 700 متر مربع من الأرض في عاصمة البلاد داكار وضواحيها.