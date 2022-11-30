المنسف الأردني و الخنجر العماني وحداء الإبل في اليونسكو

الوطن دخل المنسف الأردني والخنجر العماني وحداء الإبل السعودي الإمارات في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي.

وقد أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عناصر جديدة في قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية تضمنت تقاليد عربية، وذلك خلال الاجتماع الـ17 للجنة المعنية بالمنظمة، الذي بدأ الإثنين، في العاصمة المغربية الرباط.

وبدأت المنظمة الإعلان عن الملفات التي تم قبولها الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني، ومن المتوقع أن يستمر الإعلان عن المزيد من الملفات حتى يوم السبت المقبل.

- Advertisement -

ومن بين العناصر التي أدرجتها المنظمة مهارات صناعة الخنجر والممارسات الاجتماعية المرتبطة به، والذي تقدمت به سلطنة عمان.

المنسف الأردني و الخنجر العماني

جاء ذلك خلال مشاركة سلطنة عُمان في الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لاتفاقية عام 200‪3 للتراث الثقافي غير المادي، والتي تُعقد حاليًّا في العاصمة المغربية الرباط من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2022م.

وأدرجت سلطنة عُمان “الخنجر؛ المهارات الحرفية والممارسات الاجتماعية المرتبطة به” في ملف مُفردٍ خاصٍ بها في هذه القائمة الدُّولية؛ وتعتبر صناعة الخناجر العُمانية حرفة تقليدية تنتشر في مختلف المحافظات، ولها العديد من الممارسين، وهناك أنواعٌ متعددة من الخناجر العُمانية، أبرزها: السعيدي، والنزواني، والصوري، والباطني (الساحلي)، والسدحي (الجنبية).

ويتكون الخنجر العُماني من عدةِ قطع، وهي: المقبض، والنصلة، والغمد العلوي، والشاب (القبعة)، وغطاء الغمد (القيتاء)، والحزام (الحزاق).

وقد ارتبط ارتداء الخنجر بالعديد من المناسبات الرسمية والاجتماعية، كما نجده حاضرًا في معظم الفنون العُمانية؛ بما في ذلك الفنون المدرجة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية (العازي، العيالة، الرزفة).

كما وافقت اللجنة على إدراج فن حداء الإبل، وهو تقليد شفهي للنداء على قطعان الإبل خلال السير والرعي في الصحراء، وهو الملف المشترك لكل من السعودية وعمان والإمارات.

ومن ضمن ما أدرجته المنظمة طبق المنسف الأردني كمأدبة احتفالية ترتبط بطبيعة الحياة من زراعة ورعي، وذات معانٍ اجتماعية وثقافية، وكرمز للهوية والترابط الاجتماعي.

🔴 خبر عاجل إدراج عنصر جديد في قائمة اليونسكو للـ #التراث_الثقافي_غير_المادي: المنسف في الأردن، مأدبة احتفالية ذات معانٍ اجتماعية وثقافية. تهانينا #الأردن 🇯🇴! 👏 ℹ️ https://t.co/4OfYdtaS8E#التراث_الحي pic.twitter.com/xS0d9Cs3hk — اليونسكو (@UNESCOarabic) November 30, 2022

بالإضافة إلى ذلك، وافقت اليونسكو أيضاً على إدراج الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر.

إذ يضم مسار العائلة المقدسة في مصر 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 كيلومتر ذهاباً وعودة من سيناء حتى أسيوط.

ويحتوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس وأديرة أو آبار مياه. ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع. وفقاً لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

كما وافقت اليونسكو على إدراج الملف المشترك الذي تقدمت به سوريا وإيران عن صناعة آلة العود الموسيقية والعزف عليها.

وكذلك وافقت المنظمة على الترشيح الذي تقدمت به السعودية لإدراج المعارف والممارسات المرتبطة بزراعة البن الخولاني في جنوب البلاد.

بينما أدرجت المنظمة خبز الباغيت الشهير كرمز للثقافة الفرنسية في العالم، وكعنصر أساسي في الحياة اليومية للفرنسيين.

كما وافقت اللجنة على إدراج فخار من قريتين في تشيلي تدخل في تركيبته مادة أوّلية معرّضة للزوال نتيجة قطع الغابات.

اليونسكو أدرجت أيضاً المعارف المتوارثة لدى 4 مجموعات من السكان الأصليين تعيش في المنطقة الممتدة من سواحل البحر الكاريبي وصولاً إلى قمم جبال سييرا نيفادا على ارتفاع نحو 6 آلاف متر.