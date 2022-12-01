الخميس, ديسمبر 1, 2022
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عرس فلسطيني تحول إلى احتفال بتأهل المغرب في كأس العالم (فيديو)

شادي البوريني حول حفل زفاف فلسطيني إلى احتفال بفوز المغرب

كتب الوطن
عرس فلسطيني تحول إلى احتفال بتأهل المغرب في كأس العالم
عرس فلسطيني تحول إلى احتفال بتأهل المغرب في كأس العالم

الوطن- عرس فلسطيني تحول إلى عرس للاحتفال بتأهل المغرب غب كأس العالم للدور الـ16 في مونديال كأس العالم المقام حاليا في دولة قطر.

وفي لقطة مميزة تظهر مدى سعادة الشعب العربي كله وخاصة الفلسطيني بتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، تحوّل عرس فلسطيني إلى احتفال بالتأهل التاريخي لأسود الأطلس.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصوراً لحفل زفاف فلسطيني أقيم يمدينة دورا في الضفة الغربية. أحياه المغنون الشعبيون شادي ومؤيد البوريني وقاسم النجار.

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وحمل المحتفلون في حفل الزفاف أعلاماً لمملكة المغرب. كما وُضع العلم على الشاشة الرئيسية في صدر قاعة الحفل، بالتزامن مع توزيع حلوى “الكنافة” على الحضور.

وجاء في كلمات الأغنية بمناسبة تأهل المغرب في كأس العالم

“عاش المغرب عاش عاش واتأهل للدور الـ16، سلم ع حكيم زياش، وعشتو يا المغربية

للمغرب غني ياخال، عجّبنا بالمونديال، دخيلك وزع ياخال، الكنافة النابلسية

للمغرب أنا بدي قول، جابت جول وبعدو جول، الأولى بتبقى بالفوتبول وبتربح مية بالمية”.

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وحقق منتخب المغرب فوزاً ثميناً على نظيره منتخب كندا. بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الثمامة في ختام مباريات المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر.

وبهذا الفوز أصبح المغرب الممثلَ العربي الوحيد في نهائيات قطر، عقب خروج مبكر لقطر صاحبة الأرض، وتونس والسعودية.

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب المغرب مجموعته برصيد 7 نقاط. من تعادل مع كرواتيا في الجولة الافتتاحية من المجموعة السادسة. وفوز على بلجيكا وكندا، لينتظر ملاقاة صاحب المركز الثاني من المجموعة الخامسة.

المصدر:يوتيوب - الوطن
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