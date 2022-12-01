الجمعة, ديسمبر 2, 2022
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الأمير الوالد في موقف عفوي مع زوجته يثير الكثير من التفاعل (فيديو)

علاقة مميزة بين الأمير الوالد وزوجته الشيخة موزا

كتب الوطن
الأمير الوالد وزوجته الشيخة موزا watan.com
الأمير الوالد وزوجته الشيخة موزا

الوطن – الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق كما يطلق عليه في دولة قطر، ظهر مقطع فيديو عفوي له مع زوجته الشيخة موزا أثار الكثير من التفاعل والإعجاب عن طبيعة العلاقة الحميمة بينهما.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الشيخ حمد بن خليفة الملقب بـ”الأمير الوالد” يجلس في عربة “غولف” والشيخة موزا خلفه أثناء تفقدهما منطقة “مشيرب”، الثلاثاء الماضي، عقب نهاية مباراة المنتخب القطري أمام المنتخب الهولندي والتي خسرها “العنابي”.

وقبل مغادرة المكان، سأل الشيخ “حمد” الذي كان يجلس على الكرسي الأمامي، عن زوجته التي كانت تجلس خلفه، قائلاً: “وين موزا؟”.

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وأظهر مقطع الفيديو أن الشيخة “موزا” قامت بتنبيه “الأمير الوالد” بالقول: “وراك وراك”.

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ومشيرب هي منطقة تقع في الدوحة، وتعدّ من أقدم المناطق في العاصمة القطرية، كما أنها مدينة ذكية تطبّق فيها العديد من الأنظمة الذكية والمستدامة من خلال مشروع مشيرب قلب الدوحة، وهو مشروع بدأ في العام 2000م، وبلغت تكلفته 5.5 مليار دولار.

الامير الوالد في موقف عفوي مع زوجته

المقطع الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، حصل على الكثير من التعليقات والإعجاب. الوطن رصج بعض التعليقات على هذا الحدث العفوي من الأمير الوالد. أمير قطر السابق وزوجته الشيخة موزا.

حيث قال أحدهم: “الله يحفظهم ويطول في اعمارهم ابو مشعل الي خلى المستحيل واقع وام جاسم طورت الصحة والتعليم عندنا”.

وقال مغرد باسم ابن السلطنة من سلطنة عمان ايضا. “الله يحفظهم لبعض ويطول بأعمارهم ويديم عليهم الخير والعافية. وعلى قطر الحبيبة الغالية التقدم والازدهار والامن والامان”

وعلق أخر بقوله: “مب سمو الامير الوالد يدورها. احنا ندورها بكل مناسبه رمز قطر ورمز للمرأة القطريه
يطول بعمرها وعمره يارب قلب وعين قطر”.

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وقبيل الحادثة الطريفة، نشرت الشيخة “موزا” صورا في صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام، تظهر فيها إلى جانب الأمير الوالد خلال مباراة قطر وهولندا.

وعلقت بالقول: “‎حظًا أوفرًا للعنّابي في البطولات القادمة، وأتمنى التوفيق لجميع المنتخبات في الأدوار المتقدمة من بطولة كأس العالم”.

الشيخة موزا والأمير الوالد

المصدر:تويتر - الوطن
الوطن
الوطن
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