شاهد كيف أحتفل كويتي بتأهل المغرب في كأس العالم (فيديو)

الوطن – عمت الفرحة بتأهل المغرب في كأس العالم للدور ال 16 عموم الوطن العربي. واحتفل جمهور المغرب بهذا الإنتصار بطرق مختلفة. مشجع كويتي كان له طريقة مختلفة للتعبير عن فرحه بفوز المغرب الفريق العربي الوحيد لهذه المرحلة في كأس العالم في قطر.

وبعفوية وبدون مقدمات ومن الفرحة الكبيرة. أحد المشجعين الكويتين، وفي غمرة الاحتفال مع باقي الجماهير العربية. أعلنها صراحة ودون خجل أمام الكاميرا: “قررت أن أتزوج أربع نساء مغربيات.. رغم أنني متزوج”.

وتوجه المشجع الكويتي، بينما كان يتوسط جموع المشجعين الذين كانوا يرددون هتافات النصر والفوز المُستحق المنتخب المغربي، إلى عدسة الكاميرا التي كانت بجانبه متوجها برسالة طريفة قال فيها: “رغم أنني متزوج.. سأتزوج أربعة نساء.. فالشرع على كل حال حلل أربع”.

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وأضاف: “سوف أتزوج أربع مغربيات.. وسوف أطلق زوجتي”، ثم انطلق في الضحك بطريقة هستيرية، وسط تفاعل الحضور معه.

وعبر عن سعادته الغامرة شأن باقي المشجعين بالفوز التاريخي لأسود الأطلس وعبورهم لدور الـ16.

فرحة الكويتي بتأهل المغرب أثارت الكثير من ردود الفعل

وأثار هذا المقطع تفاعل الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت الردود متباينة بين من أخذ الأمر بسخرية واستكمل المزاح، وبين من انتقد حديث المواطن الكويتي ولام عليه ما وصفه بـ”انتقاصه لزوجته وكذلك للمغربيات”.

كويتي يشجع المنتخب المغربي قائلًا بهذي المناسبة بتزوج 4 مغربيات وأطلق الكويتية😂😂#كندا_المغرب pic.twitter.com/uGYmXTZDNO — محمد (@j3ymlwl) December 1, 2022

وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء: “المفروض زوجتك بعد هذا الفيديو هي الي تخلعك وهذا استنقاص من المغربيات.”

وتابع: “ليش متوقع انو راح تكدر تزوج اربعة بصراحة هاي نظرة فيها نوع من انواع الرجعية والتخلف.. ليش متوقع انو المغربيات ميتين على الزواج منكم مع الاسف على هيج تعليق كل الحب للمغرب”.

واحتفى المشجعون العرب مع أشقائهم المغاربة بعد تأهل أسود الأطلس إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم، الذي تحتضنه قطر كأول دولة عربية شرق أوسطية وإسلامية.

وأوجد فوز المنتخب المغربي شعورا رائعا بالنصر، عبر مواقع التواصل وفي شوارع قطر، عبر خلاله آلاف المشجعين من مختلف دول المنطقة العربية عن دعمهم وسعادتهم بالمنجز المغربي.