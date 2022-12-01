الخميس, ديسمبر 1, 2022
الرئيسيةأخبارشاهد كيف أحتفل كويتي بتأهل المغرب في كأس العالم (فيديو)

شاهد كيف أحتفل كويتي بتأهل المغرب في كأس العالم (فيديو)

فرحة المشجع الكويتي أفقدته عقله

كتب الوطن
فرحة الكويتي بتأهل المغرب أثارت الكثير من ردود الفعل
فرحة الكويتي بتأهل المغرب أثارت الكثير من ردود الفعل

الوطن – عمت الفرحة بتأهل المغرب في كأس العالم للدور ال 16 عموم الوطن العربي. واحتفل جمهور المغرب بهذا الإنتصار بطرق مختلفة. مشجع كويتي كان له طريقة مختلفة للتعبير عن فرحه بفوز المغرب الفريق العربي الوحيد لهذه المرحلة في كأس العالم في قطر.

وبعفوية وبدون مقدمات ومن الفرحة الكبيرة. أحد المشجعين الكويتين، وفي غمرة الاحتفال مع باقي الجماهير العربية. أعلنها صراحة ودون خجل أمام الكاميرا: “قررت أن أتزوج أربع نساء مغربيات.. رغم أنني متزوج”.

عرس فلسطيني تحول إلى احتفال بتأهل المغرب في كأس العالم (فيديو)

وتوجه المشجع الكويتي، بينما كان يتوسط جموع المشجعين الذين كانوا يرددون هتافات النصر والفوز المُستحق المنتخب المغربي، إلى عدسة الكاميرا التي كانت بجانبه متوجها برسالة طريفة قال فيها: “رغم أنني متزوج.. سأتزوج أربعة نساء.. فالشرع على كل حال حلل أربع”.

- Advertisement -spot_img

وأضاف: “سوف أتزوج أربع مغربيات.. وسوف أطلق زوجتي”، ثم انطلق في الضحك بطريقة هستيرية، وسط تفاعل الحضور معه.

وعبر عن سعادته الغامرة شأن باقي المشجعين بالفوز التاريخي لأسود الأطلس وعبورهم لدور الـ16.

فرحة الكويتي بتأهل المغرب أثارت الكثير من ردود الفعل

وأثار هذا المقطع تفاعل الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت الردود متباينة بين من أخذ الأمر بسخرية واستكمل المزاح، وبين من انتقد حديث المواطن الكويتي ولام عليه ما وصفه بـ”انتقاصه لزوجته وكذلك للمغربيات”.

 

وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء: “المفروض زوجتك بعد هذا الفيديو هي الي تخلعك وهذا استنقاص من المغربيات.”

وتابع: “ليش متوقع انو راح تكدر تزوج اربعة بصراحة هاي نظرة فيها نوع من انواع الرجعية والتخلف.. ليش متوقع انو المغربيات ميتين على الزواج منكم مع الاسف على هيج تعليق كل الحب للمغرب”.

واحتفى المشجعون العرب مع أشقائهم المغاربة بعد تأهل أسود الأطلس إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم، الذي تحتضنه قطر كأول دولة عربية شرق أوسطية وإسلامية.

وأوجد فوز المنتخب المغربي شعورا رائعا بالنصر، عبر مواقع التواصل وفي شوارع قطر، عبر خلاله آلاف المشجعين من مختلف دول المنطقة العربية عن دعمهم وسعادتهم بالمنجز المغربي.

المصدر:تويتر - الوطن
الوطن
الوطن
اقرأ أيضاً
أخبار

طلاب مدرسة بلاط الشهداء الكويتية في كأس العالم شاهد

الرياضة

عرس فلسطيني تحول إلى احتفال بتأهل المغرب في كأس العالم (فيديو)

الرياضة

ما هو المبلغ الذي سيحصل عليه المنتخب الأمريكي من كأس العالم

الرياضة

السعودية تدرس استضافة كأس العالم 2030 بعد محاربة مونديال قطر لسنوات

أخبار

مدرب البرازيل وجد الشاب الفلسطيني الذي بحث عنه.. تعرف عليه (صور-فيديو)

أخبار

3 نساء لإدارة هذه المباراة بكأس العالم لأول مرة (صور)!!

- Advertisment -spot_img

أحدث الأخبار

طلاب مدرسة بلاط الشهداء الكويتية في كأس العالم شاهد

عرس فلسطيني تحول إلى احتفال بتأهل المغرب في كأس العالم (فيديو)

CNN: لماذا تستضيف بلاد الحرمين الحفلات الصاخبة

المنسف الأردني و الخنجر العماني وحداء الإبل في اليونسكو

آيس بولار بار.. بار حلال جديد في السعودية

ارتفاع وتيرة صراع الاشقاء في ابوظبي على الحكم

ما هو المبلغ الذي سيحصل عليه المنتخب الأمريكي من كأس العالم

السعودية تدرس استضافة كأس العالم 2030 بعد محاربة مونديال قطر لسنوات

منوعات

عرس فلسطيني تحول إلى احتفال بتأهل المغرب في كأس العالم (فيديو)

لصحة الكبد 3 مشروبات منزلية وسهلة التحضير لا تتركها

هذا ما سيحصل لهاتف “آيفون 15” تعديل كامل

2500 شخص عراة على البحر لهذا السبب! صور

وفاة مدرب سوري بسبب ركلة جزاء.. والحكم يستكمل المباراة

مادلين طبر: كنت أتمنى أن أصبح راقصة.. قدر الله وما شاء فعل!

عن موقع الوطن

موقع صحيفة الوطن، من أوائل الصحف العربية على شبكة الإنترنت، تغطية محايدة على مدار الساعة لأهم أخبار الوطن العربي ودول العالم

Contact us: [email protected]

تابعونا

© watan.com جميع الحقوق محفوظة