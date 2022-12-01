الخميس, ديسمبر 1, 2022
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طلاب مدرسة بلاط الشهداء الكويتية في كأس العالم شاهد

كان أمير قطر قد وجه دعوة خاصة للطلاب

كتب الوطن
طلاب مدرسة بلاط الشهداء الكويتية
طلاب مدرسة بلاط الشهداء الكويتية

الوطن – طلاب مدرسة بلاط الشهداء الكويتية وصلوا دولة قطر لتلبية دعوة أمير قطر لهم لحضور نهائيات كأس العالم في قطر.

ووصل إلى العاصمة القطرية الخميس، أكثر من 100 طالب من ثانوية بلاط الشهداء الكويتية. بدعوة من أمير قطر لحضور نهائيات كأس العالم.

ومن جانبه، أشاد الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بدعوة أمير قطر لطلاب ثانوية بلاط الشهداء.

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وقال في تصريحات له: إن “المبادرة الكريمة ليست غريبة على الأشقاء وتجسيد للعلاقة الأخوية والمحبة”. وتابع: “كل الدعم لقطر التي أبهرت العالم وأفرحت شعوبه”.

بطائرة خاصة أمير قطر يوجه دعوة لمدرسة في الكويت لحضور كأس العالم

طلاب مدرسة بلاط الشهداء في قطر وفرحة كبيرة

وأجرى “تلفزيون قطر” حواراً من المطار مع السيد عبدالله زكريا. مساعد مدير مدرسة بلاط الشهداء الكويتية. وعبّر “زكريا” عن سعادته بلفتة أمير قطر الطيبة. وقال: “بدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حضرنا إلى الدوحة لحضور مباراة في كأس العالم”.

وكانت مدرسة بلاط الشهداء الثانوية للبنين. قد أقامت يوماً للاحتفال بمونديال قطر قبل أيام من انطلاق البطولة. عبّر خلالها الطلبة عن دعمهم لقطر وحكومتها في وجه الحملة الإعلامية الغربية الشرسة ضدها.

كما تضمّن الاحتفال إلقاءَ الكلمات من الطلبة والمدرسين، الذين هتفوا في حب قطر ورفعوا أعلامها، معربين عن فخرهم بإقامة البطولة في دولة عربية.

المصدر:تويتر - الوطن
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