طلاب مدرسة بلاط الشهداء الكويتية في كأس العالم شاهد

الوطن – طلاب مدرسة بلاط الشهداء الكويتية وصلوا دولة قطر لتلبية دعوة أمير قطر لهم لحضور نهائيات كأس العالم في قطر.

ووصل إلى العاصمة القطرية الخميس، أكثر من 100 طالب من ثانوية بلاط الشهداء الكويتية. بدعوة من أمير قطر لحضور نهائيات كأس العالم.

ومن جانبه، أشاد الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بدعوة أمير قطر لطلاب ثانوية بلاط الشهداء.

- Advertisement -

وقال في تصريحات له: إن “المبادرة الكريمة ليست غريبة على الأشقاء وتجسيد للعلاقة الأخوية والمحبة”. وتابع: “كل الدعم لقطر التي أبهرت العالم وأفرحت شعوبه”.

#المونديال_شرقي 🇶🇦

🎥تلبية لدعوة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وصول طلاب مدرسة بلاط الشهداء الكويتية للبنين إلى مطار حمد الدولي#كأس_العالم_قطر_2022 #مونديال_قطر_2022 pic.twitter.com/ZYZImfkaGI — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) December 1, 2022

طلاب مدرسة بلاط الشهداء في قطر وفرحة كبيرة

وأجرى “تلفزيون قطر” حواراً من المطار مع السيد عبدالله زكريا. مساعد مدير مدرسة بلاط الشهداء الكويتية. وعبّر “زكريا” عن سعادته بلفتة أمير قطر الطيبة. وقال: “بدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حضرنا إلى الدوحة لحضور مباراة في كأس العالم”.

وكانت مدرسة بلاط الشهداء الثانوية للبنين. قد أقامت يوماً للاحتفال بمونديال قطر قبل أيام من انطلاق البطولة. عبّر خلالها الطلبة عن دعمهم لقطر وحكومتها في وجه الحملة الإعلامية الغربية الشرسة ضدها.

كما تضمّن الاحتفال إلقاءَ الكلمات من الطلبة والمدرسين، الذين هتفوا في حب قطر ورفعوا أعلامها، معربين عن فخرهم بإقامة البطولة في دولة عربية.