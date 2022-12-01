الجمعة, ديسمبر 2, 2022
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فنانة سورية: زوجي هو سبب استئصال الثدي (فيديو)

كتب الوطن
فنانة سورية: زوجي هو سبب استئصال الثدي
فنانة سورية: زوجي هو سبب استئصال الثدي

الوطن – قالت فنانة سورية في مقطع فيديو وهي تتحدث بألم عن تجربتها مع زوجها وهو مخرج سوري معروف ارتبطت به قصة حب دامت أكثر من ٣ سنوات. قالت إنه السبب في الحالة التي وصلت لها من إستئصال الثدي.

و قالت الممثلة والمغنية السورية سمر عبد العزيز إن إصابتها بمرض سرطان الثدي، سببها صدمة عاطفية قوية، تلقّتها من زوجها السابق.

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وأوضحت سمر في تصريحات إعلامية أنها دخلت القفص الذهبي مع المخرج محمد معروف بعد قصة حب كبيرة دامت أكثر من 3 أعوام، لكن شريكها طلّقها بعد 12 يوماً من الزواج فقط، بحجة اضطراره إلى الانفصال، بحسب ما نشرت مجلة لها.

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وأكّدت سمر عدم اقتناعها بكلام معروف قائلةً: “الحكي ببلاش (…) بنات العالم مو لعبة”. وأشارت إلى أنها كانت الزوجة الثانية في حياة طليقها، مشدّدة على أن زوجته الأولى كانت تعلم بأمر زواجهما.

وقالت إنها اكتشفت إصابتها بالسرطان في شهر حزيران (يونيو) المنصرم، لكن مع بدء العلاج، قصّت شعرها وأوهمت المقرّبين منها بأنه مجرد “لوك جديد”. وأوضحت أن الطبيب أخبرها بإصابتها بالسرطان منذ عام ونصف العام، أي بعد طلاقها مباشرةً.

وعبّرت سمر عبد العزيز عن الألم الشديد الذي رافق استئصال أحد ثدييها، ولفتت إلى تلقيها 4 جرعات من العلاج الكيميائي، وتلقي 10 جرعات أخرى لاحقاً.

فنانة سورية تتحدث بألم عن ظلم زوجها السابق

الوطن
الوطن
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