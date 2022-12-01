CNN: لماذا تستضيف بلاد الحرمين الحفلات الصاخبة

الوطن – الحفلات الصاخبة الموسيقى الإلكترونية والأضواء القوية والوجوه المتلألئة ومئات الآلاف من الأشخاص في تقلبات مختلطة الجنس كلها جزء من نوع جديد من الطقوس في المملكة العربية السعودية لم يكن موجودًا قبل ثلاث سنوات فقط.

عاد مهرجان Soundstorm الموسيقي في المملكة، الذي بدأ في عام 2019، مرة أخرى لعامه الرابع وسيبدأ يوم الخميس.

في غضون خمس سنوات فقط منذ أن رفعت المملكة العربية السعودية حظرها على الأحداث الموسيقية. يمكن القول إن مشهد الحفلات الموسيقية في المملكة قد تفوق حتى على مشهد دبي. التي يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها المركز الترفيهي الأول في منطقة الخليج.

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مرت الدولة التي اشتهرت بأنها مسقط رأس الإسلام أكثر من كونها عاصمة الموسيقى الصاخبة بتغيير هائل منذ أن سيطر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الإدارة اليومية للمملكة في عام 2017. عاصفة الصوت هي رمز لافت للنظر لهذا التغيير.

لمدة ثلاثة أيام كل شتاء، ينزل مئات الآلاف من الأشخاص من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والمنطقة في موقع صحراوي خارج العاصمة الرياض للاستماع إلى بعض أهم الأعمال الغربية والعربية.

الحفلات الصاخبة هو مظهر من مظاهر الروح الكامنة وراء التحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وفقًا لآنا جاكوبس، كبيرة المحللين في مركز أبحاث Crisis Group. وقالت «(إنه) مثال قوي بشكل خاص لأنه يسعى للجمع بين الشباب والنساء من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والعالم».

ديفيد جوتا وبوست مالون وبرونو مارس هم مجرد عدد قليل من النجوم الذين قدموا عروضهم في حدث هذا العام، والذي يفخر بأنه «أعلى مهرجان في المنطقة»، بهدف «تضخيم الغيب» لأنه يدعم الموسيقى المحلية والدولية في الشرق الأوسط. تبلغ تكلفة التذاكر ما بين 149 ريالًا (حوالي 40 دولارًا) ليوم واحد و 6699 ريالًا (حوالي 1800 دولار) لعلاج كبار الشخصيات لمدة ثلاثة أيام.

مهد الإسلام أصبحت عاصمة الحفلات الصاخبة

وبحسب ما ورد رحب المهرجان 730 000 من رواد الحفلات العام الماضي. على النقيض من ذلك، حضر كرنفال ديزي الكهربائي في لاس فيجاس، الذي يعتبر أكبر مهرجان لموسيقى الرقص في أمريكا الشمالية، أكثر من 400000 هذا العام.

كان حدثًا مثل Soundstorm لا يمكن تصوره في البلاد قبل ست سنوات فقط. عندما كانت الشرطة الدينية سيئة السمعة تتجول في الشوارع وتلوم السعوديين على الاختلاط بالجنس الآخر أو انتهاك الأعراف الاجتماعية. لكنها الآن جزء من مبادرة التحرير التي يقودها محمد بن سلمان. الحاكم الفعلي للمملكة. ويرافق سلسلة من الخطوات لتخفيف القواعد الاجتماعية. بما في ذلك رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة وكبح جماح الشرطة الدينية.

في عام 2016، أنشأت المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للترفيه جنبًا إلى جنب مع رؤية 2030. خطة ولي العهد لتنويع اقتصادها بما يتجاوز النفط. والتي تمثل أكثر من نصف إيرادات الحكومة. كان من بين أهدافها مضاعفة إنفاق الأسرة تقريبًا على الأنشطة الثقافية والترفيهية داخل المملكة. تشهد الرياض الآن أكثر من 64 مليار دولار من الاستثمار الترفيهي. حسبما ذكرت عرب نيوز، مع ذهاب نسبة كبيرة من ذلك إلى صناعة الموسيقى الحية.

تفتخر Vision 2030 بتقديم «ترفيه عالمي المستوى» وتقول إنها نظمت ما يصل إلى 3800 حدث ترفيهي في البلاد، حضرها أكثر من 80 مليون شخص.

قال علي شهابي، المؤلف والمحلل السعودي: «المبدأ الكامل للسماح بالمهرجانات هو تزويد الشباب بفرص الترفيه المحلي والسياحة المحلية حتى لا يحتاجوا إلى السفر إلى الخارج بحثًا عن المرح».

قال شهابي إن بعض المحافظين قد يجدون المهرجان غير مقبول. لكن بالنظر إلى أن الشباب يشكلون غالبية سكان البلاد، فإنهم يظلون المستفيدين الأساسيين.

يبلغ عمر حوالي ثلثي سكان المملكة العربية السعودية 34 عامًا أو أقل. وفقًا للهيئة العامة السعودية للإحصاء. يقول المحللون إن الشباب هم من يحتاجون إلى استرضاء محمد بن سلمان، وليس المحافظين.

لا يزال الكحول محظورًا في المملكة، وكذلك العلاقات الجنسية بين الرجال والأزواج غير المتزوجين.

لكن المهرجان لا يخلو من انتقادات دولية واتهامات بتبييض سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان. في العام الماضي، قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على فناني الأداء إما «التحدث» عن انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية أو عدم حضور المهرجان على الإطلاق.

قال جوي شي، الباحث في هيومن رايتس ووتش لشبكة CNN: «أنفقت المملكة العربية السعودية مليارات الدولارات على استضافة أحداث ترفيهية وثقافية ضخمة. في (محاولة) متعمدة لتبييض سجل حقوق الإنسان السيئ في البلاد. ولا يختلف مهرجان Soundstorm الموسيقي». «ترافق إنشاء صناعة الترفيه المحلية في البلاد مع موجات من الاعتقالات التعسفية للمعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمواطنين السعوديين العاديين».

الجهات الأمنية تقبض على مواطن تلفظ بعبارات من شأنها المساس بالاداب العامة، وذلك اثناء وصول فرقة كورية للمشاركة في فعالية بمدينة #الرياض. pic.twitter.com/i7LrQkOsmk — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) October 2, 2022

ويرفض الشهابي الحجة القائلة بأن المهرجان يبيض سجل حقوق البلاد، قائلاً إنه «لا علاقة له بأي صورة عالمية ويركز فقط على خدمة الاحتياجات المحلية».

لم يرد Mdlbeast، منظمو Soundstorm، على طلب CNN للتعليق.

ومع ذلك، يرى البعض أن انفتاح البلدان على المعايير والقيم الدولية يمكن أن يسمح بمناقشة أفضل لأوجه القصور في مجال حقوق الإنسان.

وقال جاكوبس «أعتقد أن هناك طريقة لهذه الأحداث الدولية الكبرى. سواء كانت كأس العالم في قطر أو المهرجانات الموسيقية في المملكة العربية السعودية. للمساعدة في فتح الخطاب العام للنقاش النقدي».

وأضافت: «يمكنهم المساعدة في تنمية النقد الصحي والنقاش حول قضايا حقوق الإنسان في المنطقة، وبينما يواصل الخليج ترسيخ مكانته كمركز ثقل في المنطقة، أعتقد أن هذا ما سنراه»

, CNN