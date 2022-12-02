دومينيك حوراني: زوجي قال لي اقفلي من فوق وافتحي من تحت- فيديو

الوطن – أثارت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب تصريحها عن عدم غيرة زوجها عليها، مع طلبه منها ارتداء الملابس القصيرة.

وردا على سؤال مذيع في إحدى الحفلات. قالت حوراني: “زوجي في البداية كان يغير بس بعد 15 سنة خلاص نفضلي قال بيوثق في وبيحترمني. بيقول لي لازم تبقي زي الأوروبيين البسي قصير، وبقول لي اقفلي من فوق وافتحي من تحت عادي”.

ودومينيك متزوجة من رجل الأعمال الإيراني الشيعي. والحاصل على الجنسية النمساوية علي ريزا الماسي منذ عام 2007 ولديهما ابنة تدعى ديلارا.

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يُذكر أن حوراني حصلت على الإقامة المصرية أخيراً، وتستعد للمشاركة في أحد الأعمال الدرامية التاريخية بدور راقصة.

فيديو دومينيك حوراني الذي أثار ضجة