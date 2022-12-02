كاتب إماراتي: الأرجنتين خسرت أمام السعودية بسبب الإمارات- فيديو

الوطن – في آخر التصريحات المثيرة لسخرية النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي. قال كاتب إماراتي أن الفضل بفوز السعودية على الأرجنتين هو الإمارات ومنتخب الإمارات بالتحديد.

فبعد تصريحات أن الإمارات كانت تزود الفراعنة في مصر بالقهوة الإماراتية. وأن أساس الفراعنة انطلق من الإمارات وغيرها من التصريحات التي أثارت سخرية النشطاء على مواقع التواصل. جاء هذا المقطع الذي تم تداوله بشكل كبير ليزيد من السخرية. ـن الأرجنتين خسرت بسبب الإمارات.

وقال المحلل الإماراتي في لقاء تلفزيون: “نحن قدمنا هدية للمنتخب السعودي”. مضيفا أن منتخب الإمارات حينما لعب مع منتخب الأرجنتين وخسر المنتخب الإماراتي بفارق 5 أهداف. جعل المنتخب الأرجنتيني يضع ذلك في الحسبان. معتقدا ان مستوى المنتخب السعودي متقارب مع نظيره الإماراتي. وهو ما لم يكن في الحسبان، على حد قول الكاتب الإماراتي.

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وزعم أن هذا الامر أحدث حالة صدمة لدى منتخب الأرجنتين، مما جعل مدرب الأرجنتين لا يعرف ماذا يفعل طوال فترة المباراة.

الفيديو أثار موجة سخرية ممزوجة بالاستنكار من قبل المغردين، الذين أشاروا إلى لجوء الإمارات لمثل هذه الأساليب بهدف تحقيق إنجازات على حساب الغير.

وفي هذا السياق، قال مغرد مستنكرا اتباع مثل تلك الأساليب:” حاشرين نفسهم بكل شي !”.

فيما سخر المغرد علي الحميدي من حديث الكاتب الإماراتي بالقول:” 5-0 ويقولك الاداء بينهم تقريبا كان متوازن !!! ياخي صاحي هذا ولا مجنون !!!”.

وسخر مغرد آخر بالقول:” يعني ايثار وتضحيه منهم”.

كاتب إماراتي الأرجنتين خسرت بسببنا

دوله عندها عقدة النقص ينسبون كل انجاز عربي لهم وان لهم الفضل في اي انجاز عربي — khalid Al Naimi (@khalidA75141078) December 2, 2022

وكان منتخب السعودية قد حقق أكبر مفاجآت مونديال قطر بفوزه على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوسيل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وافتتح “ميسي” التسجيل للأرجنتين في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، ثم ألغى حكم اللقاء ثلاثة أهداف للاعبي الأرجنتين بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني انتفض المنتخب السعودي وسجل هدفين متتالين في الدقيقتين 48 و54 من توقيع صالح الشهري وسالم الدوسري.