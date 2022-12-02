السبت, ديسمبر 3, 2022
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170 ألف دولار سنوياً لوظيفة قاتل الفئران في نيويورك

عدد الفئران في نيويورك يساوي عدد البشر

كتب الوطن
watan.com
170 ألف دولار سنوياً لوظيفة قاتل الفئران في نيويورك

الوطن – تخيل أن وظيفة في نيويورك مدخولها السنوي ما بين 120 و170 ألف دولار سنوياً. وما عليك إلا قتل الفئران فقط. هذا هو المسمى الوظيفي قاتل الفئران.

فقد أعلنت بلدية نيويورك عن حاجتها إلى من يشغل وظيفة مسؤول عن إحدى إداراتها المختصة بإعدام ملايين الفئران. المنتشرة في المدينة وضواحيها. على أن يتقاضى من يحصل على هذا المنصب “الدموي” ما بين 120 و170 ألف دولار سنوياً، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية، الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول 2022.

الصحيفة أشارت إلى أن البلدية التي يرأسها الشرطي السابق إريك آدامز اشترطت في إعلانها، الأربعاء، بمن يطمح إلى الفوز بمنصب “مدير برنامج الحد من القوارض”، الملحق ببلدية نيويورك، أن يكرس نفسه لهذه الوظيفة “على مدار الساعة وكل أيام الأسبوع بإصرار”.

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وكتب الخميس على تويتر: “لا يوجد شيء أكرهه أكثر من الجرذان”، مشجعاً أبناء مدينته على التقدم لتولي هذا المنصب بالعبارة الآتية: “وظيفة أحلامكم في انتظاركم”.

ويعتقد أن عدد الفئران في نيويورك يساوي عدد البشر، أي نحو 9 ملايين. أي فأر لكل مواطن. وكان الروائي الإنجليزي الشهير تشارلز ديكنز أثار هذه المسألة، بعدما زار المدينة عام 1842.

شروط وظيفة قاتل الفئران في نيويورك

ومن بين الشروط التي أوردتها البلدية في إعلانها أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس، ولديه خبرة سابقة في التخطيط المدني وإدارة المشاريع، وقبل كل شيء أن يتمتع “بتصميم وغريزة قاتلة لمحاربة العدو الحقيقي؛ عدد الفئران الكبير في نيويورك”.

ومن المعروف عن نيويورك، كما عن مدن أمريكية أخرى، كثرة القوارض فيها. ويعود ذلك خصوصاً إلى أن السكان والتجار يتركون أكياس القمامة على الأرصفة خارج الحاويات.

وأنفقت البلدية ملايين الدولارات على محاولة مكافحتها. وتعمل باستمرار على اعتماد تقنيات جديدة للقضاء عليها، مثل الثلج الجاف أو حمامات الكحول.

وفي عام 2021، بعد جائحة كوفيد-19، نظمت جمعية أهلية لسكان مانهاتن، تحمل اسم R.A.T.S، عمليات صيد لقتل أكبر عدد ممكن من الفئران، مستعينة بالكلاب.

المصدر:الجارديان - تويتر - الوطن
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