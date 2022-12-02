170 ألف دولار سنوياً لوظيفة قاتل الفئران في نيويورك

الوطن – تخيل أن وظيفة في نيويورك مدخولها السنوي ما بين 120 و170 ألف دولار سنوياً. وما عليك إلا قتل الفئران فقط. هذا هو المسمى الوظيفي قاتل الفئران.

فقد أعلنت بلدية نيويورك عن حاجتها إلى من يشغل وظيفة مسؤول عن إحدى إداراتها المختصة بإعدام ملايين الفئران. المنتشرة في المدينة وضواحيها. على أن يتقاضى من يحصل على هذا المنصب “الدموي” ما بين 120 و170 ألف دولار سنوياً، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية، الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول 2022.

الصحيفة أشارت إلى أن البلدية التي يرأسها الشرطي السابق إريك آدامز اشترطت في إعلانها، الأربعاء، بمن يطمح إلى الفوز بمنصب “مدير برنامج الحد من القوارض”، الملحق ببلدية نيويورك، أن يكرس نفسه لهذه الوظيفة “على مدار الساعة وكل أيام الأسبوع بإصرار”.

- Advertisement -

وكتب الخميس على تويتر: “لا يوجد شيء أكرهه أكثر من الجرذان”، مشجعاً أبناء مدينته على التقدم لتولي هذا المنصب بالعبارة الآتية: “وظيفة أحلامكم في انتظاركم”.

There’s NOTHING I hate more than rats. If you have the drive, determination, and killer instinct needed to fight New York City’s relentless rat population — then your dream job awaits. Read more: https://t.co/ybNxcJeJP7 — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) December 1, 2022

ويعتقد أن عدد الفئران في نيويورك يساوي عدد البشر، أي نحو 9 ملايين. أي فأر لكل مواطن. وكان الروائي الإنجليزي الشهير تشارلز ديكنز أثار هذه المسألة، بعدما زار المدينة عام 1842.

شروط وظيفة قاتل الفئران في نيويورك

ومن بين الشروط التي أوردتها البلدية في إعلانها أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس، ولديه خبرة سابقة في التخطيط المدني وإدارة المشاريع، وقبل كل شيء أن يتمتع “بتصميم وغريزة قاتلة لمحاربة العدو الحقيقي؛ عدد الفئران الكبير في نيويورك”.

New York City is hiring a Rat Czar! Have a virulent vengeance against vermin? Apply today to help run rats out of this city: https://t.co/XKEFYT13dFhttps://t.co/ey9qZuU8AZ pic.twitter.com/f1Sul9FjSr — City of New York (@nycgov) December 2, 2022

ومن المعروف عن نيويورك، كما عن مدن أمريكية أخرى، كثرة القوارض فيها. ويعود ذلك خصوصاً إلى أن السكان والتجار يتركون أكياس القمامة على الأرصفة خارج الحاويات.

وأنفقت البلدية ملايين الدولارات على محاولة مكافحتها. وتعمل باستمرار على اعتماد تقنيات جديدة للقضاء عليها، مثل الثلج الجاف أو حمامات الكحول.

وفي عام 2021، بعد جائحة كوفيد-19، نظمت جمعية أهلية لسكان مانهاتن، تحمل اسم R.A.T.S، عمليات صيد لقتل أكبر عدد ممكن من الفئران، مستعينة بالكلاب.