170 ألف دولار سنوياً لوظيفة قاتل الفئران في نيويورك

الوطن – تخيل أن وظيفة في نيويورك مدخولها السنوي ما بين 120 و170 ألف دولار سنوياً. وما عليك إلا قتل الفئران فقط. هذا هو المسمى الوظيفي قاتل الفئران.

فقد أعلنت بلدية نيويورك عن حاجتها إلى من يشغل وظيفة مسؤول عن إحدى إداراتها المختصة بإعدام ملايين الفئران. المنتشرة في المدينة وضواحيها. على أن يتقاضى من يحصل على هذا المنصب “الدموي” ما بين 120 و170 ألف دولار سنوياً، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية، الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول 2022.

الصحيفة أشارت إلى أن البلدية التي يرأسها الشرطي السابق إريك آدامز اشترطت في إعلانها، الأربعاء، بمن يطمح إلى الفوز بمنصب “مدير برنامج الحد من القوارض”، الملحق ببلدية نيويورك، أن يكرس نفسه لهذه الوظيفة “على مدار الساعة وكل أيام الأسبوع بإصرار”.

وكتب الخميس على تويتر: “لا يوجد شيء أكرهه أكثر من الجرذان”، مشجعاً أبناء مدينته على التقدم لتولي هذا المنصب بالعبارة الآتية: “وظيفة أحلامكم في انتظاركم”.

There’s NOTHING I hate more than rats.

If you have the drive, determination, and killer instinct needed to fight New York City’s relentless rat population — then your dream job awaits.

Read more: https://t.co/ybNxcJeJP7

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) December 1, 2022