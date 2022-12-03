فتاة سعودية تخلع ملابسها في مهرجان ميدل بيست – فيديو

الوطن – من كان يصدق أن يشاهد فتاة سعودية تخلع ملابسها أمام الجميع في مهرجان موسيقي صاخب مختلط؟ هذا ما حصل في مهرجان ميدل بيست الذي بات يطلق عليه مهرجان التعري والفاحشة.

غفد شهد حفل مهرجان ميدل بيست الرياض للموسيقى واقعةً صادمةً. صدمت المجتمع السعودي المحافظ. و تعكس مدى الانحلال الذي وصلت له بعض الفتيات في السعودية منذ تسلّم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمسؤولياته. وإيعازه بالانفتاح من أوسع الأبواب. عبر رعاية العديد من الفعاليات الموسيقية واستضافة المشاهير العالميين، بهدف غسل سمعته بعد واقعة مقتل جمال خاشقجي.

وفي هذا السياق، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطعَ فيديو فتاة سعودية تخلع ملابسها. حيث قامت بنزع ملابسها العلوية لتظهر فقط بحمّالة الصدر ذات اللون الأخضر، الذي يتماشى مع ألوان العلم السعودي.

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وأظهر الفيديو العديد من الشبان المحيطين بها، وينظرون إليها مستغربين ومندهشين مما يشاهدونه أمامهم.

فيديو فتاة سعودية تخلع ملابسها يثير ضجة

ونشرت صفحة هيئة التفريط مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه كما إطلع موقع الوطن: “هل ارتحت يا #تركي_آل_الشيخ أنت ومن معك حين وصل الحال إلى فصخ الملابس أمام الجميع في مهرجان #مدل_بيست ؟ هذا ما وثقته الكاميرات وانتشر وما خفي أعظم.”

هل ارتحت يا #تركي_آل_الشيخ أنت ومن معك حين وصل الحال إلى فصخ الملابس أمام الجميع في مهرجان #مدل_بيست ؟

هذا ما وثقته الكاميرات وانتشر وما خفي أعظم. pic.twitter.com/ef3NfoUrOt — نفقات هيئة التفريط (@KSA_TAFRIT) December 2, 2022

كما وثّق مقطع فيديو آخر فتاةً تتوسط عدداً من الشباب وهي تقوم بإنزال سترتها عن كتفيها، لتظهر مفاتنها لمن حولها.

وظهرت فتاة سعودية تخلع ملابسها وهي ترتدي “بلوزة” عاريةً كشفت نصف بطنها، لتقومَ بعد ذلك بتبادل التحية مع الشبان المتواجدين في المهرجان.

وجاء تداول هذا الفيديوهات، بعد ساعات فقط من انتشار مقطع يوثّق وجودَ شواذّ جنسياً داخل مهرجان ميدل بيست، وظهورهم دون حياء أو خوف من العقاب.

ووفقاً للفيديو المتداوَل الذي رصدته “الوطن”، فقد ظهر أحد الشبان بشكل غير طبيعي، مرتدياً زيّاً عارياً كاشفاً ظهره بالكامل، مع إضافة مجموعة من السلاسل على ظهره.

وأظهر مقطع الفيديو شاباً آخرَ يقوم باحتضانه من الخلف وملاصقاً له بشكل كبير، في حين أخذ الاثنان بالتمايل على أنغام الموسيقى.