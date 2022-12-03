مصرية تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما

الوطن – مصرية تشنق خطيبها قبل أيام فقط من موعد الزفاف. وشنطته في عش الزوجية الشقة التي كان من المخطط ان تكون المكان الذي سيجمعهما بقية العمر.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يُفيد بمقتل شاب على يد خطيبته في إحدى الوحدات السكنية بمركز المحلة بمحافظة الغربية.

مصرية تشنق خطيبها والسبب مجهول

وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن فتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها، شنقت خطيبها، داخل الشقة المُقرر أن يُقيما فيها بعد الزواج، وذلك قبل أيام قليلة من زفافهما.

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تمكن رجال الأمن من ضبط الفتاة المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة.

وأمرت النيابة العامة المصرية بتشريح جثة المجني عليه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري لكشف ظروف وملابسات الحادثة.