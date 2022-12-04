صديقة رونالدو بالبكيني الأخضر احتفالا بعرض السعودية و قطر

الوطن – صديقة رونالدو بالبكيني تحتفل بالعرض المغري الذي حصل عليه لاعب المنتخب البرتغالي. ووصول عرض أكبر مغري من نادي ثاني في دولة قطر.

حيث ظهرت بالبيكيني الأخضر على أحد شواطيء الدوحة بعد مشاهدة مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية، في إطلالة تفاعل معها مستخدمو مواقع التواصل.

صديقة رونالدو بالبكيني تحتفل بعرض السعودية في قطر

وشاركت جورجينا رودريغيز صديقة رونالدو مع متابعيها. وفق ما نقلت صحف غربية. صورا لها بـالبيكيني على أحد شواطيء الدوحة بعد وصولها هذا الأسبوع، من أجل دعم صديقها وأب أبنائها النجم العالمي كريستيانو رونالدو.

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وقالت صحيفة “ذا صن thesun” إنه بينما كان رونالدو يتدرب مع زملائه في المنتخب البرتغالي قبل المباراة الحاسمة، الثلاثاء، كانت جورجينا تستمتع بالطقس على شواطئ قطر.

ونشرت عارضة الأزياء “استوري” على حسابها الرسمي بموقع انستغرام ظهرت فيها بالبيكيني “الأخضر” المثير، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت لون البيكيني أنظار البعض الذين توقع بعضهم أن اللون الأخضر ربما يكون إشارة، لأنباء انتقال كريستيانو إلى نادي سعودي.

وكانت تقارير تحدثت أن النجم البرتغالي، وافق على عقد ضخم بقيمة 172.9 مليون جنيه إسترليني، (207.5 مليون دولار) مع نادي النصر السعودي. إلا إنه لم يتم تأكيد قبول رونالدو لهذا العرض الذي يعتبر فرصة للتقاعد حيث انه في آخر مسيرته الرياضية.

قطر تنافس السعودية على شراء رونالدو بمبلغ أكبر

وكشفت صحيفة الشرق القطرية عن سعي نادي الريان، المنافس في دوري نجوم قطر، لضم كريستيانو بعد كأس العالم.

وجاء في الموقع الرسمي التابع للصحيفة، أن “هناك أنباء تشير إلى أن نادي الريان يجهز عرضاً ضخماً لعرضه على نجم المنتخب البرتغالي. على أن يتم حسم الصفقة بعد انتهاء مشاركة اللاعب مع البرتغال في كأس العالم”.

وأضافت الصحيفة: “في حال صحة هذه الأنباء وإتمام التعاقد. فإن صفقة انضمام كريستيانو رونالدو ستعود بالفائدة ليس على نادي الريان فقط، ولكن على مستوى دوري نجوم قطر”.

وأتمت: “وجود لاعب بحجم وقيمة كريستيانو رونالدو سيكون له انعكاس إيجابي كبير من الناحية الترويجية للدوري القطري. الذي كان قد استقطب عدداً كبيراً من نجوم العالم على مدار السنوات الماضية”.

جاء ذلك بعد أيام من تأكيد تقارير أوروبية متطابقة اقتراب نادي النصر السعودي من الحصول على خدمات النجم البرتغالي في صفقة ضخمة.

وأعلن مانشستر يونايتد، يوم الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. فسخ عقده مع كريستيانو رونالدو، ورحيله عن النادي فوراً، وبالتراضي بين الطرفين.

وجاء في بيان رسمي للنادي الإنجليزي: “سيغادر كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد فوراً وبالتراضي”. أي قبل حوالي سبعة أشهر من نهاية عقده.