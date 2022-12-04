فيديو صادم من ميدل بيست في السعودية – شاهد ماذا يحدث؟

الوطن – فيديو صادم من ميدل بيست مهرجان التحرش والفجور في السعودية. حيث بات يعرف بمهرجان التحرش لما يحصل به كل عام منذ ان بدأت هيئة الترفيه نشاطها مع تولي محمد بن سلمان لمقاليد الحكم اثر إنقلابه على عائلته.

مقطع فيديو صادم بكل ما تحمل الكلمة من معنى تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي. حيث اوضح المقطع ان لا حدود للفجور والقذارة لدى هيئة التفريط كما يطلق عليها الشعب السعودي المحافظ والرافض لكل ما يحصل من أفعال لا تمت بأي صله له.

وتداول ناشطون عبر موقع التدوين “تويتر”، مقطع فيديو صادم من ميدل بيست يظهر أفعال جنسية وشذوذ على الملأ لعدد من الشباب في مهرجان “ميدل بيست” الموسيقي في السعودية.

فيديو صادم من ميدل بيست

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ويبدو أن هذه المشاهد وبعد تكرارها باتت أمر اعتيادي في ظل الانفتاح المزعوم الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، في حالة غير مسبوقة لم تشهدها البلاد منذ عصر الجاهلية.

وأظهر المقطع فيديو صادم من ميدل بيست. الذي التقط ليلاً أجواء صاخبة وشخصين يضعان شخصاً ثالثا في منتصفهما ويتحسسانه في حركات جنسية فاضحة.

فيما يضع أحد الشخصين يده على فمه. في محاكاة للفريق الألمانيا في دعمه للمثلية، وهي الحركة التي أغضبت الكثيرين من المنتخب الألماني في مونديال قطر.

ويأتي هذا الانحلال في أماكن لطالما اعتبرت مقدسة لدى المسلمين. ولكن إنشاء ما يسمى بالهيئة العامة للترفيه عام 2016، جنبًا إلى جنب مع رؤية 2030 تجاوز كل المحرمات والمحظورات بزعم تنويع الاقتصاد.

أثارت هذه المظاهر والممارسات المثلية العلنية ردود أفعال وتعليقات غاضبة بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ علق ” فيصل مسلم“: “ما يجري في السعودية خلال اليومين الماضيين لم يحصل في الغرب ذاته.”

وتابع مستنكرا هذه المشاهد:”تعاطي مخدرات علناً تحرشات بالنساء علناً شذوذ وانحطاط غريب مشاجرات بين مجاميع من الناس”.

وتساءلت صاحبة حساب “سوشليات” بلهجة سعودية :”ودي افهم هذول اهاليهم عنهم ولا كلهم مقطوعين من شجرة.” وأضافت:”معقولة الأم او الأب مايسأل بنته وين رايحة ومن وين جيتي وليش لابسه كذا”.