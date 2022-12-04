1755 دولارًا في ديسمبر مساعدات للمتقاعدين في 33 ولاية أمريكية

الوطن – في شهر ديسمبر سيصل كل متقاعد 1755 مساعدات للمتقاعدين إضافية على المبلغ الذي يتقاضونه كل شهر. وهي هدية قد تساعد في الأعباء المالية في أمريكا خلال فترة الأعياد هذا العام.

يتمتع الأمريكيون في 33 ولاية بدفعة إضافية عندما يتعلق الأمر ببعض مزايا الضمان الاجتماعي، وسيكون ذلك مفيدًا في موسم العطلات هذا. يجب أن يكون المتلقون المؤهلون قد تلقوا دفعة في 1 ديسمبر ويمكنهم توقع دفعة أخرى قبل انتهاء الشهر.

إذا تلقيت مدفوعات دخل الضمان التكميلي، فإن أول مدفوعات من الشهر، تم توزيعها في اليوم الأول من شهر ديسمبر، كان يجب أن يصلك مبلغ 841 دولارًا.

- Advertisement -

في حين أن الدفعة التالية ستبدأ عادةً في يوم رأس السنة الجديدة، فإنها تصادف يوم الأحد من هذا العام، لذا فإن 30 ديسمبر هو تاريخ الدفع الجديد، حيث من الممارسات المعتادة لإدارة الضمان الاجتماعي (SSA) اختيار أقرب يوم عمل لدفع الأرباح.

ستعكس المدفوعات من ذلك الحين فصاعدًا مبلغ 2023 البالغ 914 دولارًا لكل دفعة. بفضل الدفعة المزدوجة في ديسمبر، سيحصل بعض الأمريكيين على 1755 دولارًا.

مدفوعات SSI برنامج التقاعد الحكومي للأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، وكذلك للأطفال المعاقين أو المكفوفين أو البالغين.

بينما يمكن لأي شخص مؤهل التقدم للحصول على SSI، ستختلف مبالغ الدفع.

الدفعات الإضافية الضمان الاجتماعي مساعدات للمتقاعدين

في الولايات التالية، هناك مكملات تدار من الضمان الاجتماعي ومدفوعات تكميلية أخرى تقدمها الدولة:

كاليفورنيا

ديلاوير

هاواي

أيوا

ميشيغان

مونتانا

نيفادا

نيوجيرسي

بنسلفانيا

رود آيلاند

فيرمونت

واشنطن العاصمة

ثانياً – الدفعات من الولاية

ستختلف مبالغ الدفع في ديسمبر مساعدات للمتقاعدين دائمًا من ولاية إلى أخرى. على سبيل المثال، تقدم نيويورك للأفراد 87 دولارًا إضافيًا شهريًا و 104 دولارات للأزواج.

ويمكن أن تحصل أزواج ألاباما على 120 دولارًا شهريًا. تدفع هذه الولايات وتحلل مدفوعاتها الخاصة بالإضافة إلى أي أموال SSI المؤهلة يتم طرحها كل شهر.

ألاباما

ألاسكا

كولورادو

كونيتيكت

فلوريدا

جورجيا

أيداهو

إلينوي

إنديانا

كانساس

كنتاكي

لويزيانا

مين

ماريلاند

ماساتشوستس

مينيسوتا

ميسوري

نبراسكا

نيو هامبشاير

نيو مكسيكو

نيويورك

نورث كارولينا

أوهايو

أوكلاهوما

أوريغون

ساوث كارولينا

داكوتا الجنوبية

تكساس

يوتا

فرجينيا

واشنطن

ويسكونسن

وايومنغ

وسيتم دفع مدفوعات SSI في نفس وقت المزايا الفيدرالية، مما يعني عادةً الأول من الشهر.

إذا اختار الشخص إجراء فحص ورقي، فيمكنه توقع وصوله في الرابع. يمكن لأولئك الذين يتوقعون SSI والضمان الاجتماعي توقع أموالهم في الأول والثالث على التوالي.

من موقع ذا صن ترجمة الوطن