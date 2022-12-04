الأحد, ديسمبر 4, 2022
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مبابي يرفض الترويج للكحول .. وفيفا يعاقبه

مبابي يرفض في أي تكريم له الترويج للكحول أو المأكولات السريعة

كتب الوطن
watan.com
مبابي يرفض الترويج للكحول .. وفيفا يعاقبه

الوطن مبابي لاعب المنتخب الفرنسي وصاحب أهداف الفوز على منتخب السينغال رفض الترويج للكحول وتعرض للمعاقبة من الفيفا ولكنه أصر على موقفه

وعوقب النجم الفرنسي كيليان مبابي بغرامة خلال بطولة كأس العالم الحالية، بسبب تغطيته اسم وشعار الشركة الراعية لجائزة أفضل لاعب في المباراة عمدا بدوافع أخلاقية.

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ومنذ انطلاق بطولة كأس العالم الحالية الشهر الماضي توج النجم الفرنسي بجائزة أفضل لاعب في المباراة مرتين بعد لقائي أستراليا والدنمارك في دور المجموعات.

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وفي كليهما تعمد هداف نادي باريس سان جيرمان. تغطية اسم راعي جائزة أفضل لاعب في المباراة عن طريق إظهار الجزء الخلفي من الكأس بدلاً من الأمامي. لتفادي إشهار اسم وشعار شركة المشروبات الكحولية الشهيرة التي تقدم الجائزة.

مبابي يرفض في أي تكريم له الترويج للكحول أو المأكولات السريعة

watan.com

وعمد مبابي إلى إخفاء اسم الشركة كي لا يروج للمشروبات الكحولية أو المأكولات السريعة وشركات المراهنات. كونه يعد مثلا أعلى للعديد من الأطفال الفرنسيين. بالإضافة إلى أن حقوقه الصورية تجبره على عدم ربط اسمه وصورته التجارية بأنواع تلك الشركات.

وبحسب التقرير التي نشرته “آس” الإسبانية فإن الاتحاد الفرنسي يقف في صف مبابي بشكل كامل. وسيتكفل بدفع كل الغرامات التي سيتسبب بها مبابي لعدم إظهار اسم الشركة الراعية.

وتسعى فرنسا في البطولة الحالية إلى الحفاظ على لقبها التي توجت به قبل 4 أعوام. والفوز بنجمة ثالثة عندما تواجه بولندا في ثمن النهائي يوم الأحد. بعد أن تصدرت مجموعتها بانتصارين على أستراليا والدنمارك وخسارة من تونس.

المصدر:فيفا - الوطن
الوطن
الوطن
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