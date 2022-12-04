مدرب المغرب يضحك على مذيع مصري (فيديو)

الوطن – تعرض مذيع مصري مراسل لاحد القنوات لموقف محرج مع مدرب المغرب. حيث ظهر في لقاء صحفي يوجه سؤالا لمدرب المنتخب باللغة الإنجليزية غير المفهومة.

المذيع المصري الذي لم يتعرف الوطن على اسمه أو مكان عمله أراد توجيه السؤال لمدرب المنتخب وليد الكراكي باللغة الإنجليزية.

وقال له السؤال بالإنجليزية وليس بالعربي. وحاول تكرارا ان يقول السؤال ولكنوليد الكراكي لم يفهم عليه.

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ليصدمه ويقول له أنت مصري وجه السؤال بالعربي انا افهم اللهجة المصرية.

ويظهر في المقطع الذي إنتشر على مواقع التواصل وأثار حالة من السخرية. يسمع صوت المذيع المصري وهو يترجم سؤاله الى العربية لشخص بجانبه حاول مساعدته.

شاهد مذيع مصري مع مدرب المغرب