مذيع إسرائيلي ترك العرب وحاول مع الإنجليز شاهد ماذا حصل؟

الوطن – مذيع إسرائيلي بعد عدة محاولات للحديث مع أي عربي في مونديال قطر ولو كلمة. وبعد عجزه حتى مع الجمهور الياباني والكوري وغيرهم. قال وجدتها ليس لي إلا الجمهور الإنجليزي فحاول محاورتهم ولكن كانت الصدمة.

وظهر المشجعون في مقطع على قناة إسرائيلية، وأحرجوا مذيع إسرائيلي، وهم يهتفون “فلسطين حرة”، في أثناء احتفالهم بفوز فريقهم.

وبكل حماس، عبر المشجعون عن تأثرهم بهتافات لفلسطين خلال المونديال، الذي شهد حضورا كبيرا لها في أغلب المباريات؛ دعما من المشجعين العرب وغيرهم من المؤيدين للقضية الفلسطينية.

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وتعرض مرارا مذيعو القنوات الإسرائيلية إلى الإحراج منذ بداية البطولة المقامة في دولة قطر، بسبب رفض المشجعين الوجود الإسرائيلي فيها، معبرين عن تنديدهم بجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وفي مقطع آخر، ظهر مشجعون إنجليز أيضا وهم يحملون علم فلسطين، معبرين عن حبهم لها ودعمهم.

مذيع إسرائيلي تورط من جديد

مشجعون إنجليز يهتفون "الحرية لفلسطين" في مقابلة على التلفزيون الاسرائيلي بعد فوز المنتخب الإنجليزي على السنغال pic.twitter.com/yLpzE4TRzz — عثمان آي فرح (@ayfaraho) December 4, 2022

وحضرت أعلام فلسطين بشكل بارز في المونديال في المدرجات وساحات الملاعب، ورفعها لاعبون عرب من المشاركين في المونديال من المغرب وتونس والسعودية وقطر.